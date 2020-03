Megtalálták, miben segíthetnek: győri oktatók és egyetemisták az önkéntesek között

A közösségekben és az önkéntes segítségnyújtás lélekemelő erejében hisznek a Széchenyi István Egyetem oktatói és hallgatói, akik csatlakoznak azokhoz a civil kezdeményezésekhez, amelyek enyhíthetik a világjárvány miatti, az egész társadalmat érintő problémákat.

Csató Kitti tanító szakos egyetemista lévén a szülőket kívánja tehermentesíteni azzal, hogy általános iskolás tanulók online korrepetálását vállalja. Lakóhelye közelében, Tapolcán két kislányt készít fel. „Korábban, a járvány előtt is foglalkoztam már a gyerekekkel, akkor még személyesen találkoztunk. Most a vírusra tekintettel egyelőre az internet segítségével tanulunk” – mondta az Apáczai Csere János Kar hallgatója, aki azt is hozzátette, húgával és édesanyjával arra készülnek, hogy a helyi polgármester kérésére maszkokat varrnak.

„Kórházi segítőnek sajnos nem tudok jelentkezni, mert nincs hozzá végzettségem. Ezenkívül mindenben szívesen rendelkezésre állok, amire igény mutatkozik, legyen az akár bevásárlás, akár bébiszitterkedés” – nyilatkozta Csató Kitti. Amikor a motivációjáról kérdeztem, csupán annyit válaszolt: „Szeretek segíteni másokon. Jelenleg nincs sok tennivalóm, otthon a tavaszi nagytakarításon is túl vagyunk, rengeteg időm van. Ha most tehetek valamit másokért, miért ne tegyem meg?” – felelte magától értetődő természetességgel a széchenyis egyetemista, aki több olyan hallgatótársáról is tud, akik bevásárlásokkal segítik környezetüket.

Életeket menthet a maszkvarrás

Amikor felhívtam, akkor is éppen maszkot varrt Bogdányi Mária, a Széchenyi-egyetem oktatója és evangélikus egyetemi lelkésze, aki azóta, hogy egy hete – ahogy ő mondja – megtalálta ez a felemelő feladat, családja ellátása és oktatói munkája megszervezése mellett rendületlenül készíti a fertőtleníthető, többször használható maszkokat a győri Petz-kórház betegeinek és dolgozóinak. Vallja, ha már csak egy ember életét megmenti az egyik maszkja, megérte a sok óra munka. Sokorópátkai otthonában egy hét alatt több mint félszáz védőmaszkot készített el a lelkigondozó, aki maga sem gondolta volna, de az önkéntes akció egyik fő koordinátora lett Győr-Moson-Sopron megyében.

„Az egész országban szorgoskodnak az önkéntes maszkvarrók. A férjem által készített honlapom segítségével én többnyire a megyénkben elérhető segítőket fogom össze. Számomra nagy öröm látni, hogy a háziasszonyoktól a Győri Nemzeti Színház varrónőin keresztül, a leállt varrodák alkalmazottaiig rengetegen csatlakoztak ehhez az ügyhöz. Olyanok is akadnak, akik a szállításban vagy az anyagellátásban segítenek nekünk. A honlapon közzétettem a kipróbált, bevált szabásmintákat, a helyes anyagválasztáshoz is adok tippeket, és most arról készülök egy szakmai tájékoztatóval, hogyan fertőtleníthetjük használat után a maszkokat. Ennek fontosságára ugyanis mindenképpen szeretném felhívni a lakosság figyelmét” – hangsúlyozta Bogdányi Mária.

Azt mondja, nem tudni meddig tart a járvány, de még tömérdek maszkra lesz szüksége a kórháznak, a lakosságnak és a szociális ellátórendszer alkalmazottainak is. Mindenkit arra buzdít, találja meg azt a feladatot, amivel a világjárvány idején segítheti embertársait. „Ha rálelünk feladatunkra ebben a nehéz helyzetben, az nem csak másokon segít, hanem bennünket is jó érzéssel tölthet el, sőt elterelheti a figyelmünket a gondokról” – mutatott rá a lelkész, miközben keze alatt telefonálás közben is csattogott a varrógép.

Adománnyal segített a tanszékvezető

„Az összefogásnak érezhető ereje van, a szövetségből és a csapatmunkából mindig jó dolgok születnek. Vészterhes időszakot él meg a világ: azt vallom, az ilyen helyzetekben érdemes a közösség érdekeit szem előtt tartani, sorra venni azt, amivel az egyén segítheti társait” – húzta alá prof. dr. Lakatos István, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának dékánhelyettese, a Közúti és Vasúti Járművek Tanszék vezetője. Az oktató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozatának elnökeként az idei XVIII. Jótékonysági Kézműves Bál bevételét, 700 ezer forintot, magánszemélyként pedig – az elnökségi tagokhoz hasonlóan – további 50 ezer forintot utalt a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak.

„Nagy László, a tagozat alelnöke, mint a MET-NA Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatója, további 800 ezer forintot utalt el erre a célra. A felajánlással a kórház azon munkatársait szeretnénk támogatni, akik egészségüket, családjuk egészségét is kockáztatva folyamatosan a frontvonalban dolgoznak a járványhelyzet elhárításáért. A pénz csak egy eszköz, úgy vélem, mindenki azzal segítsen, amivel tud. Az is nagy dolog, ha gondoskodunk környezetünkről, otthonmaradásunkkal pedig óvjuk szeretteinket a kórtól” – magyarázta az elnök, aki örömmel jegyezte meg, hogy mind az egyetemi, mind a kamarai körökből számos olyan embert ismer, aki önkéntesként vagy felajánlásaival részt vesz az összefogásban.