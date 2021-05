Megszépült a „Vitorlák” szökőkút Győrben – Videó

A Marcalvárosban a PÁGISZ Iskola előtti téren sok-sok viszontagságos év után megszépülve várja az árnyas fák alatt vízcsobogás mellett pihenni vágyókat Illyés Antal szobrászművész és Csabai Bálint építész tervezte képzőművészeti alkotás, a „Vitorlák”.

Az 1998-ban készített szökőkút vízforgató rendszerét az alkotás átadáskor még szűrés és vegyszeradagolás nélkül alakították ki, így a medencében lévő víz folyamatosan zavaros, algás állagú volt, szökőkútként már évek óta nem funkcionált, állapota nagyon leromlott. A felújítás során a kőfelületeket újracsiszolták, megtisztították, a gépészeti és villamossági rendszerét felújították. Mivel ugyanazt a vizet forgatja a rendszer, így alkalmatlan mind ivásra, mind fürdésre, csupán díszítő funkciója van. A köztéri alkotás felújítására 27 864 880 forintot biztosított a város önkormányzata, a kivitelezési munkákat a Győr-Szol Zrt. koordinálta.

A felújított szökőkút pénteki átadásán dr. Dézsi Csaba András polgármester elmondta, hogy a covidos időszakban bár apróbb lépésekkel, de tovább fejlődött, szépült a város, és bízik abban, hogy a következő évben több pénz jut a fejlesztésekre. Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, hogy a köztéri alkotások intenzív felújítási programja lassan a végéhez közeledik. Arra is figyelmet fordítanak, hogy gazdaságos legyen a fenntartásuk, környezettudatos legyen az üzemeltetésük. Mivel az értékek megóvása is fontos feladat, a most átadott területet köztéri kamera figyeli, ami a remények szerint megóvja a rongálástól.

Rózsavölgyi László önkormányzati képviselőt arról kérdeztük, milyen fejlesztéseket terveznek még Marcalvárosban.

– Nincs nehéz dolgom, csak reagálnom kell arra, amivel a lakók megkeresnek engem. Folyamatosan kapom emailben, messengeren és telefonon a jelzéseket, hogy mit kellene tenni. Az is nagyon érdekes, hogy megindult egy bevándorlás a lakótelepek felé. Azt hihetnénk, hogy a lakótelepekről kifelé költöznek az emberek az agglomerációba, de nem ezt tapasztaljuk, nagyon sok beköltöző családot köszönthetek itt a lakótelepen. Nagyon tetszik nekik a nagy tér, a zöld, a kényelem, az, hogy az iskolák, a bevásárlóközpontok, az orvosi rendelők közel vannak. Legnagyobb örömömre sok gyerekkel, időssel is találkozok. Persze mindenki hozza magával az elvárásait. Folyamatosan fejlesztjük a játszótereket, a futópályát hamarosan mulccsal szórjuk le, de a Tesco melletti téren az árusoknak asztalokat is tetetünk ki, hogy ne a földről kelljen árulniuk. Mert erre is van igény, hogy a kistermelők a saját zöldségeiket el tudják adni. Mindig abba az irányba megyünk, hogy mi az, ami élhető, szerethető, zöld. Ehhez a munkához köszönöm az itt élők együttműködését- fejezte be gondoltait a képviselő.