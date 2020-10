Megnyitott a Bűvösvölgy – Évi kilencezer fiatalt képes fogadni a soproni központ – videó

Az ország harmadik Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központját adták át csütörtökön Sopronban. A két hét óta már tesztüzemben működő központba évente kilencezer fiatal játszva, aktív alkotófolyamatok során tanulhatja meg, hogyan hat rájuk a média, hogy így értőbb, tudatosabb médiafogyasztókká váljanak.

Az új létesítmény szeptember óta működik tesztüzemben Sopronban, 840 négyzetméteres területével a legnagyobb Bűvösvölgy, tágasabb a már működő budapesti és debreceni házaknál. A központ célja, hogy az oda látogató gyerekek játszva, aktív alkotófolyamatok során tanulják meg, hogyan hat rájuk a média, és értő, felkészült, tudatos médiafogyasztókká váljanak. Hat képzett médiaértés-oktató és egy informatikus dolgozik a központban, akik egyedülálló eszközpark segítségével, modern stúdiókban tartják a foglalkozásokat. A központot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) saját épületében alakította ki a Kossuth Lajos utcában három szinten, hat stúdióval. Naponta ötven (a járványidőszakban csak negyven), évente kilencezer gyerek érkezhet a központba. Az 1,6 milliárd forintos beruházás teljes költségét a média- és hírközlési szolgáltatók által befizetett bírságokból fedezi a hatóság, ahogy az üzemeltetés költségeit is. Többek között filmkészítés, újságírás, rádióműsor-szerkesztés vagy online adatvédelem témában mélyedhetnek el a gyerekek.

A járványhelyzet miatt a létesítményt a virtuális téren keresztül adta át csütörtökön Karas Monika, az NMHH elnöke és Farkas Ciprián, Sopron polgármestere. A helyszínen Katona Gergely, az NMHH Digitálisműveltség-fejlesztési Osztályának vezetője köszöntötte a résztvevőket. Karas Mónika videóüzenetében örömét fejezte ki, hogy az országban harmadikként Sopronban is fogadhatja a térség fiataljait, 3-10. osztályos korosztályt a médiaértés-oktató központ. Kiemelte, a médiaértés különösen fontos lett most, a járvány idején, amikor sokan kényszerűen is több időt töltenek képernyő előtt, mint valaha, és ez alól a gyerekek sem jelentenek kivételt. Farkas Ciprián arról beszélt, mennyire fontos az internetet használó fiatalokat megtanítani arra, hogy melyek is a digitális világban és a médiában rejlő lehetőségek és veszélyek. Örömteli, hogy Sopronban ilyen színvonalas és inspiráló környezetben foglalkozhatnak a témával az iskolások – fejtette ki a polgármester.

A soproni Bűvösvölgyben hat modern stúdiókban tartanak foglalkozásokat, melyeken a gyerekek filmet, magazincímlapot, rádióműsort, reklámot vagy hírösszeállítást készíthetnek. Az internetbiztonságnak szentelt foglalkozásokon a csoportok adatvédelemmel, megtévesztő tartalmakkal szembesülhetnek. Sopronban debütál az influenszerek dilemmáival foglalkozó interaktív foglalkozás, és a képfoglalkozáshoz elsőként itt tartozik fotósarok is. A filmes foglalkozáson megtapasztalhatják, hogyan áll össze egy film, és kipróbálhatják magukat a legfontosabb szerepkörökben. A hírekkel foglalkozó programon megtanulják milyen szempontok alapján kerülhet be egy hír az esti híradóba, és hogy a figyelemfelkeltő híradás hogyan közvetíti a valóságot. A képstúdióban magazincímlapot és beloldalakat szerkesztve kísérletezhetnek a vizuális kommunikáció fogásaival, valódi hírügynökségi képeken ismerhetik meg a sajtókép műfaji kereteit. Bűvösvölgy profi hangstúdiójában találkozhatnak azokkal az eszközökkel, amelyekkel az igazi rádiósok is dolgoznak. A nagyobbak saját rádióműsort állíthatnak össze, a kisebbek animációs filmrészletek alázörejezését és szinkronizálását készíthetik el. Közösen, csapatmunkában figyelhetik meg, hogyan hathatnak rájuk a reklámok, amikor maguk is összeállítanak egyet kész felvételekből, saját kreatív elképzeléseik szerint.

A foglalkozásokra iskolai szervezésben, csoportosan lehet jelentkezni a meghirdetett regisztrációs időszakokban a www.buvosvolgy.hu oldalon. A soproni Bűvösvölgy a teljes Győr-Moson-Sopron és Vas megyékből, valamint Zala és Veszprém megye egyes részeibő1 várja az osztályokat és kísérőtanáraikat. A látogatás minden csoportnak ingyenes, a Sopronon kívülről érkezők buszos szervezését, költségeit átvállalja az NMHH.