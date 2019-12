Megígértem, megcsináltuk!

Dr. Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő tartott a fenti címmel sajtótájékoztatót csütörtök délelőtt a közgyűlés után a városháza előtt.

A képviselő egy előterjesztéséről és egy módosító indítványáról számolt be a sajtónak. A közgyűlésen a garázs és 100 négyzetmétert meg nem haladó építmény adójának megszüntetésére tett javaslat. Ez az intézkedés körülbelül 14–15 ezer embert érint Győrben.

„Eddig a vállalatok kaptak iparűzésiadó-kedvezményt, folyamatosan csökkentettük az iparűzési adó mértékét, most közvetlenül az emberek adóterheit csökkentettük. Nem adóemelés, hanem egy adónem eltörlése történt ma” –mondta.

Szép hagyomány volt régen, hogy a szülők, nagyszülők facsemetét ültettek a gyermekek születésekor. Egy hónappal ezelőtt egy faültetés kapcsán megígérte és most a közgyűlésen megvalósította azt az ötletét, amely ezt a szokást feleleveníti: minden Győrben született gyermek családja, akinek születésekor legalább egyik szülője győri állandó lakóhellyel rendelkezik, az önkormányzattól kap egy facsemetét, amelyet elültethet. Ahogy a szülők gondozzák a gyermeküket, úgy gondozzák a fát is, amely mélyen begyökerezik a győri földbe, így ha a gyerek elhagyja a várost, akkor is visszatérhet a „gyökereihez”. Ezáltal a gyermek kötődni fog a városhoz. A program beleilleszkedik a fásítási programba, a zöld Győr koncepcióba, ami a polgármesteri kampányának is része.