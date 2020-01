Megható: így búcsúztatták el kollégái a mentőápolót az utolsó szolgálati napja végén Sopronban – fotók

Hosszan tartó szirénázás adta hírül a soproni Kurucdombon lévő mentőállomáson, hogy Lőrincz László, aki harminc évig dolgozott mentőápolóként, utolsó szolgálati napját tölti. A mentőautó díszítésű tortát bajtársaitól kapta.

Nagy sürgés-forgás előzte meg a soproni mentőállomás szerda reggeli műszakváltását. A szolgálatra jelentkezők mellett sorra érkeztek azok is, akik aznap szabadnaposak voltak, hamar benépesült a nagy mentőautó-garázs.

Hetek óta szervezték

– Harmincévnyi munka utolsó szolgálatából lép le a mindenki által becsült Lőrincz László mentőápoló, aki reggel nyolctól megkezdi a nyugdíj előtti sétálóidejét. Ez alkalomból tiszteletére a kollégákkal meglepetésbúcsúztatót tartunk. Jómagam is sokat dolgoztam Lacival, aki végtelenül szerény, nyugodt és kedves ember. Megtalálta a helyét közöttünk, szereti és becsüli őt a közösség. Ő nálunk a legidősebb, így évek óta Laci papának szólítjuk – avat az előkészületekbe dr. Éger István mentőorvos. – Hetek óta szervezzük az eseményt: a lényeg, hogy amíg behozzuk a szép, nagy tortát, az alkoholmentes pezsgőket és amíg összegyűlnek a társak, az irányítás kamuhívásokkal távol tartsa a mentőállomástól az ünnepeltet.

Hiányozni fog

Nos, a meglepetés teljes volt. Amikor a mit sem sejtő Lőrincz László visszaérkezhetett szolgálati helyére, a mentőautók garázskapujának felnyitásakor bentről hatalmas üdvrivalgás, tapsvihar és egy marcipánból készült mentőautóval ékesített torta tűzijátéka fogadta. Ámult a kolléga a szokatlan látványon, s amikor rádöbbent, neki szól az ünneplés, könnyekkel a szemében ennyit mondott:

Oké, bajtársak. Meg vagyok hatva, átmentem gyerekbe!

Kollégái koccintással és jó szavakkal köszönték meg áldozatos munkáját. Amikor pedig hozzáfogott az ünnepi torta felszeleteléséhez, utolsó szolgálatánál társa, Kasztner Kornél mentősofőr becsülettel nyomta jó sokáig a mentőautó szirénáját.

A búcsúztatáson a tűzoltókat Nagy Gábor, a rendőrkapitányságot Szabó Roland főtörzsőrmester, baleseti helyszínelő képviselte. – Többször találkoztunk baleseteknél, s rendkívül lelkiismeretes, segítőkész mentősnek ismertem. Hiányozni fog – mondta a főtörzsőrmester.

„Ezt nem hiszem el”

Meglepett, ami engem reggel fogadott. Az első gondolatom az volt, hogy ezt nem hiszem el… Szerettem a mentősmunkát, az embereket, s most látom, engem is szerettek a kollégák

– érzékenyült el Lőrincz László. – Eredetileg kőműves a szakmám, s amikor annak idején Tuba Jenő vezető mentőtiszt házánál dolgoztam, egy mentőápoló volt a segítőm. Beszélgettünk, s kedvet kaptam ehhez a munkához. Felvettek a mentőállomásra, a sikeres elméleti és gyakorlati vizsgák után az évek alatt kellő rutint is szereztem. Az átéltek mély nyomot hagytak bennem. Idővel rájöttem, ha vége a szolgálatnak, azonnal el kell felejteni a szerencsétlenségeket, a szörnyűségeket. Persze a másik, örömtelibb oldalt is érdemes megemlítenem: segítettem például otthoni szülésben, és az is jó érzéssel töltött el, amikor tárt karokkal vártak minket, s láttunkra föllélegeztek az emberek. S hogy miképpen telt az utolsó szolgálatom? Szokás szerint a kora hajnali órák a kritikusak: egy idős hölgyet és egy urat kellett kórházba szállítanunk. Az eljövendő időszak pedig teljes egészében a családé lesz.

Bujtás József, a soproni mentőállomás vezetője elmondta, mindig nagyra becsülték Lőrincz László megbízható munkáját, polgármesteri jutalomban is részesült korábban. Megüresedő helyére van jelentkező. Sopronban harminckilenc mentős teljesít szolgálatot.