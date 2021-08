Megépítették a színpadot, csak az anyagra költöttek Markotabödögén

A falu ügyes kezű dolgozóinak, a polgármesternek, Horváth Sándornak, a falugondnoknak, Csapó Ervinnek, valamint az önkormányzat alkalmazásában álló munkatársuknak, Pintér Arnoldnak köszönhetően jelentős összegek maradnak az önkormányzat kasszájában.

Erre példa legutóbbi, közös munkájuk is: önerőből építettek szabadtéri színpadot.

– Fedett színpadot építettünk a kultúrház udvarára – kezdte a polgármester. Igazán profira sikerült a debütálásuk színpadépítésben, ők hárman végeztek a kőművesmunkától a bádogozáson át mindent. – Hatszor hét méteres – mutatott a pódiumra a községvezető. – Eddig a sportpályánál voltak a rendezvényeink, most a kultúrház udvarán is megteremtettük a feltételeit. A terület adott, megfelelő nagyságú füves tér áll itt is rendelkezésre – tette hozzá. Az új rendezvényhelyszín költsége – pontosabban anyagköltsége – nagyjából 1,4 millió volt, a munkadíjat megspórolták.

A helyszínt a szombati családi napon avatják fel, ekkor rendezik meg a Markotabödöge –Lúcs Testvértelepülési Találkozót is.

Nem marad el a programon a jutalmazás, a vacsora és az énekes műsorszámok, előbb Csuti Csabival, majd fél héttől Fokyval. A napot a Mamma Mia 1. szabadtéri vetítésével zárják.

A polgármester egy másik hírről is beszámolt: erős szaghatás, habzás, víz- elszíneződés volt érezhető és látható több napig a falut átszelő Keszeg-éren, amit jeleztek az illetékes hatóságoknak, illetve az okának a Kisalföld is utánakérdez. Zárásképp pedig egy jó hírt is megosztott, közel 15 millió forintot nyertek falugondoki buszra a Magyar Falu Programban.