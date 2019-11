Megalakult a testület, esküt tett a polgármester

Megalakult kedden Mosonmagyaróvár önkormányzatának képviselő-testülete: esküt tett Árvay István polgármester, az alpolgármesterként újraválasztott Iváncsics János és a bizottsági tagok is.

A városházán kedden ünnepélyes keretek között megalakult a Mosonmagyaróvárt a következő öt évben irányító új képviselő-testület. Az ülésen dr. Illés Tamás, a helyi választási bizottság elnöke értékelte a választás eredményét. Ezután tett esküt Árvay István polgármester és a képviselő-testület. Titkos szavazással a képviselők Iváncsics Jánost választották meg újra alpolgármesternek, aki társadalmi megbízatásban folytathatja munkáját.

A találkozón megválasztották a bizottsági tagokat, akik szintén esküt tettek. A szociális és esélyegyenlőségi bizottság elnöke Pausits István, a társadalmi kapcsolatok bizottságé Staár Katalin, a pénzügyi és ügyrendi bizottságé Ábrahám Tivadar, a gazdasági és városüzemeltetési bizottságé Frauhammer Csaba.

Az esemény zárásaként Árvay István ismertette polgármesteri programját. Kérte a képviselőket, hogy a testületen kívüli munkából is vegyék ki részüket, s jelenjenek meg a városi rendezvényeken. Mint elmondta, a közeljövő nagyberuházása a Mofém-kultúrház felújítása lesz. Két pályázat, egy új bölcsőde és egy új turisztikai centrum szintén várat magára. Arról is szólt, hogy kihívást jelent a humán erőforrás megtartása. A 36 százalékos béremeléssel élen járnak. „Házon belül”, a hivatalban alábbhagyott a köztisztviselők fluktuációja, a szociá­lis intézményeknél viszont érzi a „feszítő” erőt. A szociális szférában még férőhelybővítés is szükséges, főként az idős- és fogyatékos­ellátás terén. A városvezető hozzátette: három képviselői csoport alakult a testületen belül. A Fidesz–KDNP 9 taggal, a DK–MSZP 2 taggal és az MPKE 2 taggal jött létre.