Megajándékozták Sopronban a rászoruló családokat – fotók

Jelképesen három rászoruló családnak adtak át ajándékcsomagot Farkas Ciprián polgármester és Csiszár Szabolcs alpolgármester a Szociális Iroda ügyfélszolgálatán.

Az adventi időszak és Karácsony közeledtével az önkormányzat minden évben megajándékozza a szociális rendszerben nyilvántartott családokat. – Nehéz esztendőn vagyunk túl, de ebben a helyzetben is gondoskodnunk kell a rászorulókról, hiszen az emberi méltóság a legnagyobb érték a társadalmunkban, és ez Sopronban is így van. Ennek szellemében közel ötven családot, és csaknem száz gyermeket ajándékozunk meg, és nyújtunk számukra segítséget, hogy az ő Karácsonyuk is meghitt és ünnepi hangulatú legyen – mondta Farkas Ciprián. Hozzátette, idén az ünnep alkalmával egy millió forintos juttatásban részesültek a családok, akikről szükség esetén az egész évben gondoskodnak.

Csiszár Szabolcs alpolgármester beszámolt arról, hogy a csomagok összeállítása több éves rutinon alapszik, melyekben a létfenntartáshoz szükséges termékek mellett élvezeti cikkek is megbújnak. – A gyerekeknek mindenképp kerül a csomagba csokoládé. A családok kapnak egy tíz ezer forintos vásárlási utalványt is, amit szabadon használhatnak fel – részletezte az alpolgármester. Továbbá elmondta, hogy az év minden napján kapcsolatban vannak a rászoruló családokkal az önkormányzat szociális osztályán dolgozó munkatársai. A nélkülözőket a városvezetés más egyéb juttatásokkal is segíti, többek között ingyenes tűzifa támogatást kapnak.

– A karácsony közeledtével minden gyermek várja a csodát és ez így van rendjén. A városvezetéssel együtt szeretnénk, ha Karácsonykor a meghittség, és az ünnep fényei a pici szívekbe is bele költöznének – fűzte hozzá a polgármester, majd jó egészséget, boldogságot kívánt a családoknak.