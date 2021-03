MÁV – Mutatjuk, milyen funkciókkal okosabb az új Elvira

A széles körű funkciókkal és felhasználási lehetőségekkel rendelkező új ELVIRA továbbfejlődött, a MÁV alkalmazással közös felhasználói fiók regisztrált felhasználóinak száma már elérte az 550 ezret.

Lehetőség van a pozíció szerinti ülőhely-választásra a helyjegyes vonatokra és az úgynevezett vendégvásárlásra is. A vasúttársaság továbbra is várja a felhasználók tapasztalatait és javaslatait a rendszer fejlesztésével kapcsolatban.

Az új ELVIRA tesztüzemében a belföldi jegyvásárlási funkció kiegészült a pozíció szerinti ülőhely-választással. További újdonság a felhasználói igények alapján tervezett lehetőség, a vendégvásárlás. Ennek előnye, hogy nem szükséges felhasználói fiókot regisztrálni. Fontos, hogy az ezt a funkciót választó felhasználó nem tudja profiljába elmenteni az utasai és a számlázási adatait, valamint bankkártyát sem tud rögzíteni, illetve csak a PDF formátumú jegyátvétel lesz elérhető számára.

Az új ELVIRA felületén is elérhetők a MÁV appon megismert népszerű START Európa nemzetközi jegyek, szintén PDF-es vagy appos elektronikus bemutatási lehetőséggel. Az online nemzetközi jegyek régóta várt fejlesztés volt az utazóközönség részéről, mely a nyári menetrendre a háló- és fekvőkocsis ajánlatok esetében is elérhető lesz. Mind a MÁV applikáción, mind pedig az új ELVIRA oldalon vásárlók a 2021. január 1-jétől élesben is használandó erős ügyfélhitelesítés miatt, a fizetés során új megadandó adatokkal, új mezőkkel találkozhatnak. A többlépcsős hitelesítés fontos biztonsági előírás, a felhasználóknak a saját bankjuk, bankkártyájuk szabályait kell ismerniük és követniük ilyenkor a fizetés során, nem csak a vasúti jegyvásárlásnál, de más online fizetésnél is.

A MÁV-START új internetes jegyvásárlási felületének fejlesztését – a vasúttársaság saját belső erőforrásaira alapozva – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. végezte el, azonban a megújulás nem csupán informatikai értelemben véve történt meg, hanem a webshop is teljesen új, modern designt kapott. A felhasználók kérései, kérdései és javaslatai alapján számos fejlesztés kidolgozásán munkálkodnak a vasúttársaság szakemberei.

Év vége felé megvásárolhatók lesznek például a MÁV applikáción elérhető térségi jegyek és bérletek, valamint az elektronikus vasúti bérletek is az ELVIRA mobilos és asztali verzióján is. A felhasználók közvetlenül a jegyvásárló felületről is tudnak észrevételt küldeni a fejlesztőknek, de természetesen a MÁVDIREKT-en keresztül is van lehetőség elküldeni a javaslatokat.