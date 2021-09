Mathias Corvinus Collegium–Széchenyi István Egyetem: együttműködés a fiatal tehetségek támogatására

Szorosabbra fűzi kapcsolatát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a győri Széchenyi István Egyetem. A két intézmény újabb lehetőségeket kínálva segíti a fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában, felismerve, hogy a legelőnyösebb, ha erre minél több szakmai közösségben nyílik mód. Az öt évre szóló együttműködési megállapodást az MCC részéről Szalai Zoltán főigazgató, az Egyetem képviseletében pedig Filep Bálint elnök és Baranyi Péter rektor írta alá az immáron 25 éves tehetséggondozó intézmény győri központjában.

Ezt ne hagyja ki! Tízmilliók jutnak Jakab verőlegény „szimpatizánsának”

Az MCC a legtehetségesebb magyar fiatalok számára 10 éves kortól a diploma megszerzéséig, sőt még azt követően is kínál ingyenes képzési lehetőségeket, amelyek szeptembertől már Győrben is elérhetőek a tehetséggondozó regionális központjában. A Rába-parti városban működő Széchenyi István Egyetem pedig az ország egyik legdinamikusabban fejlődő, sokoldalú, a gazdasággal élő kapcsolatot ápoló egyeteme. A két intézmény együttműködése kiterjed a többi között a környékbeli tehetséges diákok életpályájának támogatására, közös kurzusok indítására, a vezetőképzés területén való együttműködésre, valamint a tudásmegosztásra, de a két szervezet együttes célja például a közös kapcsolati háló kiépítése és hasznosítása, a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű csoportok, valamint a határon túlról érkező magyar diákok támogatása is. Az MCC és a győri egyetem kölcsönösen támogatják a hallgatói kapcsolatok fejlesztését is, egymás programjainak jobb megismertetésével. Emellett a nemzetközi együttműködések közös kialakítására is törekednek a külföldi partnerhálózatuk kölcsönös fejlesztésével.

„Az MCC a következő években Kárpát-medence-szerte 35 magyarlakta településen teszi elérhetővé képzéseit, amely helyszínek közül kiemelt szerepet szánunk győri központunknak, ahol mostantól a teljes képzési kínálatunk elérhető a fiatal tehetségek számára. Az innovációban erős, kiváló gazdasági kapcsolatokkal rendelkező Széchenyi István Egyetemmel való szorosabb együttműködésünk pedig tovább erősíti a tehetséggondozás ügyét a régióban” – fogalmazott a megállapodás aláírása kapcsán Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.

„Bár csak idén kezdte meg működését Győrben az MCC, már az első évben jelentős túljelentkezést tapasztaltunk a meghirdetett programoknál, ami azt mutatja, hogy

Győrben és környékén rengeteg olyan tehetséges diák tanul, aki jó lehetőségnek tartja a tehetséggondozó programokat. Az egyetemistáknak szóló Juniorprogram keretében már be is költöztek a kollégisták az MCC Káptalandombon található épületébe, továbbá az általános és középiskolásoknak szóló programok is útjukra indultak” – tette hozzá Fekete Dávid, az MCC győri képviselet-vezetője, a Széchenyi István Egyetem docense.

„A Széchenyi István Egyetemen minden évfolyam több ezer hallgatóból áll, szakjainkon rendkívül sokféle érdeklődésű fiatal tanul. Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetségek kibontakozását, és az a legelőnyösebb, ha erre minél több szakmai közösségben, fókusztémákra összpontosítva nyílik mód. Az MCC-vel kötött megállapodás révén a már meglévő számos lehetőség mellett újabbakat biztosíthatunk, ami hozzájárul ahhoz, hogy azok, akik intézményünket választják, versenyképes tudást szerezzenek” – fogalmazott Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

„Egyetemünk tizenegy tudományterületet átfogó, hagyományos értelemben vett universitasként rendkívül fontosnak tekinti a tehetséggondozást. A nálunk tanuló fiatalokat lehetőségek sora és inspiráló légkör várja. Ez a tevékenység folyamatos csapatmunkát igényel, ezért örömmel működünk együtt az MCC-vel. Ennek eredményeként hallgatóink még felkészültebben végezhetik tanulmányaikat, ami segíteni fogja őket későbbi karrierjük során is” – hangsúlyozta Baranyi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora.

Mathias Corvinus Collegium

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt a hagyományos iskolarendszeren túlmutató, ingyenes, társadalmilag hasznos, közösségi célokat szolgáló képzéseket az általános és középiskolás korú fiataloktól kezdve egészen a felsőoktatásban tanuló vagy már diplomás korosztályig. Az MCC tudásközpont, amely a képzések mellett rendezvényeivel, konferenciáival, könyveivel, nyilvános közléseivel részt kíván venni az összmagyarság felemelkedését szolgáló közéleti párbeszéd és kultúra fejlesztésében.