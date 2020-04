Maszk a megyei polgárőröknek

Nagy István agrárminiszter 3100 védőmaszkot adományozott 1,2 millió forint értékben a megye valamennyi polgárőrének, ezzel köszönve meg önkéntes munkájukat.

A koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozásában és a rendfenntartásban hatalmas szerepet vállalnak a polgárőrök.

– Éjjel-nappal végezzük rendészeti és karitatív tevékenységünket, valamint az Agrárminisztérium által kezdeményezett „A külterületek biztonsága – környezetvédelem” országos program végrehajtásának is részesei vagyunk. Az önként vállalt feladatainkat a kapcsolódó szervezetek együttműködésével, becsülettel teljesítjük. Kiemelt nyomás nehezedik a hármas határ: Rajka, Hegyeshalom, Levél, továbbá Mosonmagyaróvár, Jánossomorja, valamint Sopron térségére – emelte ki érdeklődésünkre Csaplár Zoltán, a megyei polgárőrszövetség elnöke, köszönetet mondva Nagy István agrárminiszternek, aki 3100 szájmaszkhoz segítette a megye polgárőreit. Ennyien végeznek a szervezet keretében önkéntes munkát, s közülük most nagyon sokan a frontvonalon tevékenykednek.

– Eddig is kaptunk segítséget a rendőrségtől, magánszemélyektől, az Écsi Polgárőr Egyesület is gyártott szájvédő maszkokat, de a folyamatos munkavégzéshez a rendelkezésre álló védőfelszerelések végesek – fűzte hozzá az elnök. Az adományként kapott eszközöket a napokban Mecséren adták át a járási képviselőknek.

– Míg most nagyon sokan hivatásszerűen tevékenykednek a frontvonalban, addig a polgárőrök önkéntes alapon kockáztatják az egészségüket. Ezért is jár a megkülönböztetett figyelem számukra – hangsúlyozta Nagy István, az agrártárca vezetője, aki korábban egymillió forinttal támogatta a Karolina Kórházat, most meg közel hasonló összegben a megyei polgárőröket.