Új címkék a gumiabroncsokon

Május 1-jétől megújul az európai abroncscímke, ami az eddigieknél átláthatóbban tájékoztat a legfontosabb tulajdonságokról.

Ezt ne hagyja ki! Itt vannak a 2021-es matematika érettségi megoldásai!

Az uniós rendelet értelmében a személyautók, buszok és tehergépkocsik gumiabroncsainak energiacímkéi egyértelmű és egységes besorolást adnak a műszaki jellemzőkről. A változtatás újításokra, fejlesztésekre is készteti a gyártókat, hogy gumiabroncsaik hatékonyabbak, biztonságosabbak és csendesebbek legyenek.

A régiek lassan eltűnnek

Az új címkék kötelező jelleggel először a 2021. május 1-ét követően gyártott és piacra dobott abroncsokon – tehát a 1821-es DOT számú abroncsokkal kezdődően – tűnnek majd fel, a régebben gyártott és forgalomba hozott abroncsokon nem kell lecserélni a régi címkét, ezek kifutó rendszerben el fognak tűnni – tudtuk meg Morenth Pétertől, a HTA – a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnökétől. Hozzátette, a rendelet alapján a régi címke mellett az új rendszer szerinti címkét is feltüntetheti a forgalmazó.

Jobb gumik, kisebb fogyasztás

Morenth Péter úgy fogalmazott, a változtatás célja egyértelmű közérdek. Mint mondta, ha minden egyes vásárló az energiahatékonyság szempontjából legmagasabb osztályú gumiabroncsokat választaná, az EU éves energiafogyasztása akár évi 45 TWh-val is alacsonyabb lehetne, ami egyúttal évente nagyjából 15 millió tonnával kevesebb széndioxid-kibocsátást is jelentene.

Sok információt rejtenek a címkék

A vásárlók tájékoztatást kapnak a gördülési ellenállásról, a nedves felületeken történő fékezésről és a külső zaj nagyságáról. A címke bal oldalán az energiahatékonysági osztályokat találjuk. A skála az A-tól (leghatékonyabb) az E-ig (legkevésbé hatékony) terjed. A csúcskategóriás, zöld címkét kiérdemelt gumik gördülési ellenállása kisebb, az ezeket az abroncsokat használó járművek kevesebb energiát igényelnek, ami alacsonyabb fogyasztást jelent.

A címke az abroncsok vizes tapadásáról is információt nyújt. A skála szintén az A-tól (rövidebb fékút nedves aszfalton) egészen E-ig (leghosszabb) terjed; minél sötétebb kék színű a nyíl, annál rövidebb a fékút.

A címke alján az abroncsok által kibocsátott külső zaj besorolása olvasható le: ez A (kevés zaj a járművön kívül) vagy B, ami a nagyobb zajszintet jelzi, a C osztály az új besorolás szerint már nem megengedett. Ez a decibelben is jelzett zajszint nem azonos azzal az értékkel, amelyet az autó belsejében érzékelhetünk.

A gyártók, forgalmazók a zajszint mellett egy kiegészítő ikont is elhelyezhetnek, utalva a jeges és vagy nehéz hóviszonyok melletti tapadásra. Erre a „3 hegycsúcs és hópihe” vagy más néven az „alpesi” szimbólum szolgál, amely ismerős lehet a téli abroncsok oldalfaláról. A jeges felületeken használt skandináv, szöges téli gumiabroncsok (hazánkban nem forgalmazhatók) új szimbólumot kapnak, egy jégcseppet. A címkén feltüntetett 5 paraméter megállapítására egységes teszteket használnak. A QR-kód leolvasásával az Európai Bizottság adatbázisába juthatunk be.