Lajtapress hetilap – Helyieknek helyben!

Páratlan összefogás rajzolódik ki több településen is, ahol sok önkéntes varrja a védőmaszkokat. Beszámolunk arról is, hogy közösségi munkában egy hétszáz szóból álló gyűjtemény készül szigetközi tájszavakkal. Dr. Székelyhidi László nyugalmazott professzor online tanít matematikát, de zongorajátékával is szórakoztat.

