Másképp fogunk dolgozni

Mielőbb nyitniuk kell az alternatív foglalkoztatási formák felé a magyar vállalatoknak, mert eddig nagyon kevés emberük dolgozhatott otthonról vagy részmunkaidőben – állítják a szakértők és a koronavírus miatti helyzetben most ezt különösen aktuális.

Kevesebb mint az alkalmazottak négy százaléka teheti meg Magyarországon, hogy rendszeresen, folyamatosan otthonról dolgozik. Európában ráadásul hazánkban foglalkoztatják a legkevesebb embert részmunkaidőben. Az egyéni vállalkozók és a határozott munkaszerződéssel rendelkezők aránya szintén jelentősen alulmúlja az uniós átlagot. A jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzet, az alkalmazottak igényeinek átalakulása viszont most olyan extrém nyomás alá helyezi a cégeket, ami miatt lépéskényszerbe kerültek – hívja fel a figyelmet az EY üzleti tanácsadó cég.

Kevesebb mint 150 ezer embernek volt „home office” lehetősége Magyarországon 2018 első negyedévében a KSH szerint. Az elmúlt öt évben ráadásul csökkent, mára alig öt százalék azok aránya, akik részmunkaidőben dolgoznak itthon. Hasonló a helyzet más alternatív foglalkoztatási típusok terén is. Egyéni vállalkozóként az uniós átlagnál mintegy öt százalékkal kevesebben dolgoznak hazánkban, határozott munkaszerződéssel az alkalmazottak mindössze hét százaléka helyezkedett el, szemben az EU-s 14 százalékkal. Ugyanakkor a cégek többsége nyitott az alternatív foglalkoztatási formákra, a jelenlegi gazdasági, társadalmi helyzetben egyre többen ismerik fel, hogy minél hamarabb lépéseket kell tenniük azért, hogy megteremtsék a lehetőségét annak, hogy kollégáik otthonról, projekt alapon vagy rövidített munkaidőben dolgozzanak.

A cégeknek azzal is meg kell küzdeniük, hogy korábban sosem látott módon, egyszerre négy korosztály dolgozik a magyar munkaerőpiacon. Eltérő igényeikre a munkaadóknak is tekintettel kell lenniük. Az úgynevezett „offline generáció” (1946-1964 születettek) tagjai kötődnek a leginkább az íróasztalukhoz, míg az 1996 után született „digitális benszülöttek” elsősorban az önállóságot preferálják a kötött munkarenddel szemben. Tévhit azonban, hogy a pályakezdők és a tapasztalt munkavállalók nem tudnak együttműködni vagy nem lehet egyszerre vonzó munkakörülményeket teremteni számukra. A kulcs, hogy minden szervezet megtalálja azt, amin és amilyen arányban változtatnia kell a versenyképesség fenntartásához – állítják az EY szakértői.

Merni kell a rutinból kilépni. Nemcsak a bérrel, az előmeneteli, fejlődési lehetőséggel csábíthatók jó szakemberek egy céghez, hanem atipikus foglalkoztatási formákkal is – hangsúlyozzák szervezetfejlesztők. A munkavállalók érdekvédői azt is hozzáteszik, hogy ugyan időszerű a téma, sok a szabályozatlan terület, az otthonról végzett munka esetében is. Hogyan tartják nyilván a munkaidőt? Ki biztosítja a szükséges eszközök használatát? – tett fel példaként pár kérdést Molnár Ákos, a Vasas Szakszervezeti Szövetség régióvezetője. Szerinte nagy önfegyelem kell, a home office-ban lévőt nem vonhatja el feladataitól a házimunka, ugyanakkor önkizsákmányoláshoz se vezethet, hogy állandóan rendelkezésre kell állnia.