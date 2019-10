Felrázni a falut, hogy pezsgő élet legyen – ez a legfontosabb terve Barna Péternek, aki a szavazatok közel felét tudhatta magáénak az október 13-i önkormányzati választáson polgármesterjelöltként. Károlyháza új vezetőjét kértük bemutatkozásra.

Október 13-án Mosonmagyar­óvár térségében egyedüli település volt Károlyháza, ahol már előre tudhattuk, hogy új személy ül a polgármesteri székbe. A település Kimlétől való leválása óta ugyanis Szép Károly vezette a falut, ám a mostani önkormányzati választáson ő már nem indult. Hárman pályáztak a posztra, s a helyiek közel fele Barna Péternek szavazott bizalmat.

– Fel sem fogtam még, hogy sikerült, furcsa és új helyzet ez nekem – kezdi beszélgetésünket Barna Péter, aki egyébként az egyetlen helyi élelmiszerboltot és trafikot is üzemelteti. A vállalkozását továbbra is folytatni kívánja. Mint mondja, marad továbbra is Peti, a boltos. A polgármesterséget pedig társadalmi megbízatásban vinné a kétgyermekes édesapa.

– Korábban 13 évig sportvezetőként tevékenykedtem a faluban. Voltak szép eredmények ebben az időszakban, de hullámvölgyek is. Aztán átvettem a boltot, ahol korábban eladóként dolgoztam, és együtt sok lett volna. Viszont a helyi programok szervezéséből utána is kivettem a részem. Előtte öt évig képviselőként beleláttam már az önkormányzati munkába – folytatja.

– A károlyházaiak sokáig összetartó közösséget alkottak. Most szeretném felrázni a falut, hogy pezsgő közösségi élet legyen itt. Fesztiválokat, utcabálokat szerveznénk. Szeretném, hogy a családok kimozduljanak. Így már most szombaton 9 órától szemétszedéssel kezdünk. Terveim között szerepel a fiataloknak egy közösségi ház létrehozása, ahol lenne konditerem és mellette pingpongozni, csocsózni tudnának. A sportépület is korszerűsítésre szorul. A vasút­állomáshoz fontosnak tartom járda és egy kerékpárút létrehozását a biztonságos közlekedés erősítésére. Az egyedülálló nyugdíjasok segítése mellett beiskolázási támogatást kívánunk a családoknak nyújtani. Ugyanakkor egy térfigyelő kamerarendszer kiépítése is a sürgős feladatok között szerepel – sorolta elképzeléseit a károlyházaiak első embere.