Már várják a jelentkezéseket a Soproni Nyugdíjasegyetemre

Mi vezet az infarktusig, és mit tehetünk ellene? Mikor mi járhat az unokád fejében? – többek között e témakörökről is elhangzik előadás a Soproni Nyugdíjasegyetem tavaszi szemeszterén.

Idén február 17-én, a szokásoktól eltérően nem kedden, hanem hétfőn 15.30-kor kezdődik a Kisalföld és a Soproni Egyetem közös rendezvénysorozata, a Soproni Nyugdíjasegyetem a GYIK Rendezvényházban. A többi program időpontja, a hagyományoknak megfelelően, kéthetente keddenként lesz. A jelentkezéseket mától február 14-ig várják a 99/518-126-os és a 99/518-142-es telefonszámon. A Soproni Egyetem www.uni-sopron.hu honlapján online is lehet regisztrálni.

– A hat előadásból álló programsorozat összeállításánál ezúttal is ügyeltünk arra, hogy a nyugdíjasok korosztályuk érdeklődési körébe tartozó témákról és aktuális kérdésekről is halljanak előadást. A Soproni Nyugdíjasegyetemen való részvétel továbbra is díjtalan – fogalmazott prof. dr. Faragó Sándor rector emeritus, a nyugdíjasegyetem főszervezője, aki részletezte: a tavaszi szemeszter nyitányaként dr. Szarka László, az MTA rendes tagja „Eötvös Loránd (1848–1919) velünk élő öröksége” címmel mutatja be a híres fizikus, az MTA egykori elnöke, a Matematikai és Fizikai Társulat alapítója életét, akiről Budapesten egyetemet (ELTE) neveztek el. Időszerű témát választott prof. dr. Balázs Judit, aki március 3-án a XXI. század közel- és közép-keleti térség biztonságpolitikai kihívásairól, Törökország szerepéről értekezik. Kiváltképp a nagyik és a leendő nagyszülők érdeklődésére tarthat számot március 17-én dr. Varga László, a Soproni Egyetem Benedek pedagógiai kar dékánja „Mi van az unokád fejében? Egy kis neuropedagógia nagyszülőknek” című előadása. Ezt követően, március 31-én a kvantuminformatika rejtélyes világába kalauzolja el hallgatóságát dr. Borza Sándor.

„Trogonok, tangarák, tukánok – egy zöld ország tarka madarai” címmel dr. Haradics Tibor a trópusok ornitológiai érdekességeit veszi számba. A tavaszi szemeszter záró előadása egészségügyi szempontból lesz érdekes és tanulságos. „Az út az infarktusig – Megelőzés, diagnózis, kezelés” címmel dr. Kovács Imre, a soproni kórház osztályvezető főorvosa tájékoztatójából hasznos tanácsokat szívlelhetnek meg a jelenlévők.