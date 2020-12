Már a befejező munkálatok zajlanak Sopronban a Virágvölgyi-úton – fotók

Mintegy száz millió forintból épül ki az új út.

Befejező munkálatok zajlanak a Virágvölgyi-úton, ahol a teljes út kiépítése van folyamatban. Az útnak új nyomvonalat alakítottak ki, továbbá a közművet és a csatorna rendszert is bevezették. A soproni városvezetés kiemelt hangsúlyt fektet a közlekedési infrastruktúrára, önkormányzati forrásból másfél milliárd forint értékben újul meg Sopron belső úthálózata. A program részeként száz millió forintból valósul meg a közel négyszáz méteres út a Virágvölgyben.

– Sopron egyik legszebb környéke a Virágvölgy, ahogy a neve is hangsúlyozza. Több szőlős és virágoskert található ebben a városrészben, a fiatal párok is kedvelik, szívesen jönnek ide letelepedni és családot alapítani. A növekvő forgalom miatt az útszakasz elhasználódott, ezért a polgármester úrral közösen úgy határoztunk, hogy felújításra szorul – mondta Simon István alpolgármester.

Hozzátette, az út alsó szakaszának felújítását már befejezték, hamarosan elkészül a felső része is. Az időjárástól függően, tavasz környékén megkezdődhet az út középső szakaszának a felújítása is.

– Vannak olyan soproni utak, amik rászorulnak a korszerűsítésre, ezt a helyiek is kérték tőlünk. Azt ígértük hogy fejlesztjük az úthálózatot, és a parkolási kapacitást is növeljük. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt teljesítsük – mondta Farkas Ciprián polgármester. Hozzátette, Sopron számos pontján vannak már látható eredményei a fejlesztéseknek, a projekt részeként épül az Árpád utcai parkolóház is.