Magyar Kézműves Remek – Kenuval nyert a fiatal soproni asztalos

Két éve kezdte az önálló vállalkozását, először indult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatán és máris elnyerte a Magyar Kézműves Remek elismerő címet Hampl Márton soproni bútor- és épületasztalos. Lécpalánkolt kenut készített, abból is ez volt az első munkája.

Egy álomszép kenu, egy igazi remekmű fogad, amikor belépünk Hampl Márton Bánfalvi úti műhelyébe. Az öt méter hosszú, kilencven centi széles hajó gyakorlatilag betölti a teret és vonzza a tekintetet.

– Ez volt az első alkalom, hogy indultam a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatán, az utolsó pillanatban állítottam össze a dokumentációt. Egy barátom hívta fel a lehetőségre a figyelmemet – mondja a fiatal asztalos, miközben tekintetével simogatja a remekművet. Közben azt is elárulja, hogy a kenut ez alkalommal a kedvünkért hozta a műhelybe, egyébként az édesapjánál tartják Ágfalván. Neki ajándékozta ugyanis ezt a munkáját, amivel a Magyar Kézműves Remek díjat nyerte.

– Hajóépítéssel csak amatőr szinten foglalkozom. Bútor- és épületasztalos a szakmám. Egy olyan szakember vagyok, aki tömör fával dolgozik – kezdi a bemutatkozást Hampl Márton, miközben nyilvánvalóvá válik, hogy egy olyan mesterrel állunk szemben, akinek a munkája egyben a szenvedélye is. Eredetileg saját célra készítette a kenut, ami egy prototípus. Több alkalommal kipróbálták a Tisza-tavon és remekül működött. – Hobbiból építettem, de úgy gondoltam, később akár profitálhatok is belőle. Klasszikus kanadai stílusú kenunak mondanám, ami erdeifenyőből és kőrisből készült lécpalánkolt technológiával, kívül-belül üvegszövet és epoxigyanta bevonattal. Előnye, hogy a társainál könnyebb, hiszen fából készült és nem műanyagból. Kétszázötven munkaórába telt az elkészítése – mondja, s ezzel azt is jelzi, a felhasznált nemes anyagok és a sok befektetett munka a kenu árában is megmutatkozik.

A jól felszerelt műhelyen látszik, hogy ez a hely a fiatal mester második otthona és büszkesége. – Korábban alkalmazottként dolgoztam különböző soproni asztalosvállalkozásoknál. A fa szeretete és az önállóság miatt akartam ezt a saját műhelyt. Két éve a nulláról indítottam el az önálló vállalkozást. Igyekszem több lábon állni, csinálok konyhákat, beépített bútorokat és különböző stílusban tömör fából készült szekrényeket. Lézervágással és lézergravírozással is foglalkozom, mikor, mire van igény – mondja végezetül.