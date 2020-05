Magyar érettségi 2020 – Győrben is elkezdődött az érettségi – fotók – Hamarosan mutatjuk a megoldásokat

Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette, a szokottnál egy órával később, kilenc órakor a magyar nyelv és irodalom, és a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival országszerte megkezdődik hétfő reggel a május-júniusi érettségi időszak.

9.05 – Érettségi vizsgát tartanak az ország 1144 helyszínén; sikeresen felhalmozták a szükséges egészségügyi eszközöket, és kiszállították a tételeket is – mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az államtitkár elmondta, az érettségi egy órával később kezdődik az eddig megszokotthoz képest (8 helyett 9-kor), hogy a diákok és a munkába járók szeparálva legyenek a közlekedési eszközökön. Emellett minden vizsgázó kap egészségügyi védőfelszerelést, vagyis maszkot, kézfertőtlenítőt és a tanárok kesztyűt is. Egy teremben maximum tízen lehetnek, de vannak olyan iskolák, ahol még ennél is kevesebben lesznek. Tartani kell egymástól a megfelelő távolságot – tette hozzá Maruzsa Zoltán. Közölte, a járványügyi szakértők javaslatait is figyelembe véve tervezték meg az érettségi időpontját, hiszen a megbetegedések száma most alacsony. „Tisztában vagyunk vele, hogy mindenkiben van egy kis félelem, meg aggodalom, hogy minden rendben lesz-e. Mi biztosak vagyunk abban, hogy minden rendben lesz” – hangsúlyozta Maruzsa Zoltán, hozzátéve, ehhez szükség van arra a bátorságra és elkötelezettségre is, amivel az érettségi megszervezésén dolgozók rendelkeznek.

Előzetes – Hétfő délután mutatjuk a megoldásokat és videós elemzést a magyar érettségi feladatokról

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint hétfőn középszinten 68 458-an, emelt szinten pedig 2119-en írásbeliznek. Valamennyi vizsgázónak maszkot, a tanároknak kesztyűt is biztosítanak. Minden érettségiztető iskola kézfertőtlenítőt is kapott, a vizsgák előtt alaposan kitakarították az épületeket, ellenőrizték a mosdók felszereltségét és tisztaságát, illetve az érettségi ideje alatt is folyamatos a takarítás az iskolákban.

A tantermekben legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat. A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten. Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldani: az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.

A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A magyarvizsgákat kedden a matematika írásbeli követi.