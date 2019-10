Madárparadicsom Bécsben

Szeptember végén megnyitotta kapuit Ausztria legnagyobb kalitkája a bécsi Hirschstetten Állatkertben. A madárház 1.200 négyzetméteres területen nyújt otthont az Ausztriában honos madárfajoknak. A lakók elsősorban madármentő állomásokról kerülnek ide.

Néhány héttel ezelőtt beköltözhettek az első lakók a Blumengärten Hischstätten madárházába. Az 1.200 négyzetméteres területet legelőször a pinytfélék vehették birtokba, közülük is a tengelic és a zöldike. A tengelic, vagy népies nevén a stiglic, Európa legszínesebb és legnépszerűbb énekesmadarai közé tartozik. A zöldikék annyira otthon érezték magukat, hogy rögtön gondoskodtak is az utódokról, így hat kismadárral büszkélkedhetnek már. A harkályfélékre is gondoltak, így számukra külön területet alakítottak ki. Ide egy nagy fakopáncs költözhetett be elsőként.

A madárházba elsősorban sérült egyedek kerülnek a különböző madármentő állomásokról, mivel ezeknek a madaraknak a gyógyulásuk után a természetben sajnos már nem lenne esélyük a túlélésre.

A madárházat nagy odafigyeléssel tervezték meg. Gazdag növényvilágot alakítottak ki, hogy otthonosabbá varázsolják a légkört. Több fanyarka és bodza fa, fekete berkenye, európai hömöktövis cserje és még sok más növény került beültetésre. Természetesen a harkályok számára fontos holtfák sem hiányozhatnak.

A látogatókat külöböző útvonalak vezetik az egyes területekre, a kialakított ülőhelyek és kis megfigyelő pontok pedig lehetővé teszik a látogatók számára, hogy élvezhessék és megfigyelhessék a madarakat.

A cél, hogy bevezessék az érdeklődőket a sokszínű helyi madárvilágba és sikeres együttműködés jöjjön létre más állattani intézményekkel és madármentő állomásokkal.