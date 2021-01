Madárinfluenza – Kilencvenezer madarat ölnek le az Ács közelében lévő pulykatelepen

Újra felütötte a fejét a madárinfluenza. Információink szerint azon az Ács közelében lévő pulykatelepen, ahol tavaly januárban is történt ilyen megbetegedés. Megtudtuk: mintegy 90 ezer pulykát ölnek le a járvány megakadályozása érdekében. A madárinfluenza jelenlétét szerdán igazolta a Nébih laboratóriuma

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az állategészségügyi hatóság a járvány terjedésének megakadályozása érdekében már gyanú alapján megkezdte az érintett állományok, összesen mintegy 90 ezer pulyka leölését. A szakemberek a gazdaságok körüli három kilométer sugarú védőkörzetben és tíz kilométer sugarú megfigyelési körzetben minden baromfitartó telepet felkeresnek, szükség esetén mintát vesznek. A területen szállítási korlátozások is hatályba lépnek.

A vándorló vadmadarak vonulási útvonalai hazánkat is érintik, ami kiemelt kockázatot jelent, ezért dr. Bognár Lajos országos főállatorvos még tavaly november végén országszerte elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását. A veszély jelenlétét és nagyságát jól érzékelteti, hogy egy, a tatai Öreg-tónál december végén talált kócsag tetemében is igazolta a vírus jelenlétét a Nébih laboratóriuma.

Kerestük a Nébihet, hogy megtudjuk, az ácsi telepen az előírtaknak megfelelően, zárva tartották-e a pulykákat, vagy történt-e mulasztás, hiszen tavaly januárban ugyanitt bukkant fel a betegség. Azt is megkérdeztük, találtak-e más baromfitelepet, amely madárinfluenzával fertőzött, de kérdéseinkre lapzártánkig nem válaszoltak. Emellett Bogár Istvánnak, a Magyar Állatorvosi Kamara megyei elnökének is tettünk fel kérdéseket a madárinfluenzával kapcsolatban, de egyelőre még ő sem adott választ.

A Nébih kiadott közleményében hangsúlyozta, a most is kimutatott H5N8 altípus kapcsán eddig még nem fordult elő emberi megbetegedés Európában, a baromfitermékek továbbra is biztonsággal fogyaszthatók.

A betegség jellemző tünetei

Tavaly januárban a vírus elterjedésének megakadályozása érdekében több mint 53 ezer pulykát öltek le Ácson. A klinikai tünetek különfélék lehetnek: függenek a vírus megbetegítőképességétől, a madár fajától, korától, meglévő betegségeitől, a tartási körülményektől. Kezdeti tünet lehet az étvágytalanság, a folyadékfelvétel csökkenése és a viszonylag kismértékű elhullás. Más esetben hirtelen, akár előzetes tünetek nélküli vagy általános tüneteket követő (bágyadtság, étvágytalanság, borzolt tollazat) magas elhullási arány tapasztalható. A betegség jele lehet a tojástermelés vagy a testtömeg-gyarapodás csökkenése is. Az állatokat a betegség elkerülése érdekében vadon élő madaraktól védett, teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni és itatni.