M85-ös autóút: már látszik az aszfalt – fotók az építkezésről

Igazán látványos szakaszához érkezett Sopron környékén az M85-ös autóút építése, a munkálatok a járvány miatt sem állnak le.

Az M85-ös autóút kivitelezését jelenleg nagyban még nem befolyásolja a koronavírus miatt kialakult helyzet. A jövőben azonban előfordulhatnak a külföldi, vagy akár hazai alapanyag- és késztermék-beszállításokkal kapcsolatos nehézségek, amelyek az építkezés ütemezését érdemben megváltoztatják. Az is hátráltathatja a munkát, ha az előre egyeztetett leállási időpontokat – például a villamos vezeték kikapcsolását – el kell halasztani vagy lemondja a szolgáltató a veszélyhelyzet miatt – tudta meg a Kisalföld Hideg Andrástól, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatójától. Hozzátette: a projekt befejezési határideje egyelőre tarthatónak tűnik, ha ebben változás történne, tájékoztatni fogják a környéken élőket is.

Végéhez közeledik a nagy tömegű földmunka

A gyorsforgalmi Nagylózstól Sopron-kelet csomópontig tartó, úgynevezett III. építési szakaszán a végéhez közeledik a nagy tömegű földmunka, amely a bevágásfejtést, töltésépítést foglalja magában. Ezen a szakaszon már a pályaszerkezeti rétegek építésénél tartanak. Nagycenk térségétől Sopron felé haladva jelentős hosszon elkészült az alapréteg, az aszfalt alap- és kötőréteg, valamint ezen a szakaszon megkezdődött a középső szalagkorlát kihelyezése is. A nagycenki üzemmérnökségnél a közműhálózatok bekötése és az épületek szerkezetépítési munkálatai zajlanak.

Kész az acélszerkezetű vasúti híd

A hidak, felüljárók építése az előzetes ütemezésnek megfelelően tart, a készültségi fok hidanként eltérő. Van, ahol a szerkezetépítés, a hídfő, a belső támaszok építése folyik, de több esetében már megtörtént a hídgerendák beemelése is. Ezeken a műtárgyakon a híd pályalemez-zsaluzása, vasszerelése, betonozása, a kiegyenlítő lemezek építése zajlik.

Peresztegnél elkészült a szakasz továbbépíthetősége szempontjából jelentős projektelem, az M85-ös autóút felett a Sopron–Szombathely GYSEV-vasútvonalon létesült acélszerkezetű vasúti híd. Nagycenknél további két acélszerkezetű műtárgy helyszíni összeszerelési munkálatai zajlanak.

A Nagylózstól Sopron határáig tartó szakaszon két csomópont esetében a 84-es számú főút nyomvonala jelentősen megváltozik. Az új, korrigált pályát Nagycenknél az M85-ös autóút felett, míg Sopron-kelet leágazásnál alatta vezetik át. A korrekciós szakaszok csatlakozásainak kiépítését jelzőlámpás irányítás és forgalomkorlátozás mellett várhatóan júniusban végzik és júliusban terelik rájuk a közúti forgalmat.

Az első négy szakasz határideje ez év vége

A Sopron-kelet csomóponttól a fertőrákosi csomópontig tartó IV. építési szakaszon jelenleg gőzerővel folyik a nagy tömegű földmunka. A balfi csomópont környezetében tart a bevágásfejtés, a további szakaszokon pedig a töltésépítés. A vízépítési munkák, mint például az átereszek, hossz- és keresztcsatornák készítése szintén folyamatban van. A hidak, alul- és felüljárók építése itt is folyamatban van, a készültségi fok eltérő, döntően a szerkezetépítésnél tartanak, a hídfők, közbenső támaszok építését végzik.

Egy szintén igen fontos elem esetében, a Győr–Sopron GYSEV-vasútvonal felett épülő híd belső támaszában már a hídgerendák beemelése is megtörtént. A nyomvonalat keresztező közműkiváltások a negyedik szakaszon is befejeződtek.

A fertőrákosi csomópontig tartó, négy építési részben épülő szakasz befejezési határideje ez év vége. A határig vezető részen a régészek dolgoznak, ennek a munkának 2024. június végére kell elkészülnie.