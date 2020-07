Lövőn megújult a kápolna és az óvodaudvar

A Magyar Falu Program keretében Lövőn komoly fejlesztések valósultak meg.

Komoly fejlődés tapasztalható választókerületünk településein, a Magyar Falu Programnak köszönhetően ugyanis sorra újulnak, szépülnek meg a Sopron környéki falvak. A kormány kiemelt célja, hogy a fiatalok új perspektívát lássanak a vidékben, és megállítsa, sőt, ahol lehet, vissza is fordítsa a falvakból történő elvándorlást. Lövőn is jelentős beruházások valósultak meg a program keretében. Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője Hollósi Gábor polgármesterrel személyesen tekintette meg a befejeződött fejlesztéseket.

A magyar kormány támogatásával 13 millió forintból újult meg a temető járdája, és restau­rálták a kápolnát. Megújult a település egyik járdaszakasza is, amely már rossz állapotban volt. Lövő négymillió forint állami támogatást kapott erre a célra, amit önrésszel is kipótoltak. Barcza Attila ellátogatott a Napsugár Óvodába is. A jövőre 100 éves fennállását ünneplő intézmény óvodaudvara ötmillió forintból szépült meg: új játékelemekkel bővült és a parkosítás is megtörtént. Sopron és térsége országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának, valamint kiemelte, térségünk településein nincs megállás: folyamatosak a beruházások, a Magyar Falu Programra pedig jövőre is több mint 250 milliárd forint jut országosan.