Lomtalanítás, takarítás, fertőtlenítés is vár a volt Kék Diszkont épületére Győrben

Amennyiben szükségesnek ítélik, akkor patkányirtást is beütemeznek. Olvasói panasznak jártunk utána.

Korábban – amikor még működött a Kék Diszkont – sokan panaszkodtak arra, hogy az egység mellett rendszeres az italozás, a hangoskodás, szemetelés, de beszámoltak arról is, hogy hajléktalanok, drogosok tanyájává vált a környék. Sajnos úgy tűnik, a diszkont bezárásával ezek nem szűntek meg. Legutóbb olvasónk „Egy adyvárosi anyuka” aláírással küldte el panaszait lapunknak. Ő a Fekete István- iskola melletti szelektív sziget körül rendszeresen kialakuló szemétkupacok, a hajléktalanok viselkedése miatt kereste meg a Kisalföldet.

„Még csak október óta vagyok Adyváros–Nádorváros önkormányzati képviselője, de hallottam a problémáról” – kezdte dr. Szálasy László, aki már tett is lépéseket annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. „Azzal, hogy az üzlet bezárása óta nincs bérlője az ingatlannak, sajnos sokan sürgősségi illemhelynek használják, és a hajléktalanok is megtalálták” – mondta a képviselő.

Hozzátette, hogy felvette a kapcsolatot a Győr-Szol illetékeseivel, akiktől állagmegóvást és takarítást kért. Egyeztetett a városháza vagyongazdálkodási osztályával is, hogy megsürgesse az újabb bérleti pályázat kiírását.

A szolgáltató a múlt héten már el is kezdte a munkát az egykori Kék Diszkont kitört ablakának megjavításával. A hét közepéig elvégzik az ingatlan előtti terület, az épület és a Fekete-iskola közötti sáv takarítását, lomtalanítását és fertőtlenítését. Amennyiben szükségesnek ítélik, akkor patkányirtást is beütemeznek.

„Sokat várok a most felállított Városrendészet és a Parkőri Szolgálat munkájától. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlétüknek köszönhetően kevesebb panasz lesz” – mondta dr. Szálasy László. Kitért a szelektív hulladékgyűjtőkre is. Elmondta, már benyújtotta az igényét, hogy a Fekete István-iskola mellett található edényeket nagyobb kapacitású, földbe süllyesztettre cserélhessék.

Kiemelte, hogy továbbra is azt kéri a körzetében élőktől, hogy bátran keressék a problémáikkal, akár a Facebookon is, és ő azonnal reagálni fog, egyeztet a felmerült ügyekkel kapcsolatban.