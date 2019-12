Levelet ír tanárának a késelő diák

Ügyvédje szerint a diák le van fagyva, családja bizonytalanságban tépelődik.

Még nem került sor az elmeszakértői vizsgálatra, holott talán ez lenne most az egyik legsürgetőbb feladat a késelő jedlikes fiú ügyvédje szerint. Az ügyész is soronkívüliséget kért erre vonatkozóan. Dr. Faragó Péter védőtől úgy tudjuk, hogy karácsony előtt és tegnap ismét kihallgatták a diákot.

– Továbbra is azt mondja, hogy a kardinális pillanatra – a szúrásra – nem emlékszik. Arra, hogy elindul a tanár felé, még igen, s talán arra is, hogy meg akarta szúrni – számolt be a Kisalföld megkeresésére a tanárát késsel megszurkáló H. András ügyvédje.

– Az ezt követő filmszakadás után a következő kép már az – folytatja a beszámolót az ügyvéd –, hogy a diák ül a tanári asztalnál és osztálytársa kiveszi a kést a kezéből – utal a másik jedlikes tanulóra, akit a megyei rendőrfőkapitány kitüntetett.

A védő hozzátette: az osztálytárs vallomása szerint a támadó tekintete olyan volt, mintha „nem ő lett volna” vagy mintha „nem is lett volna ott”. Az 51 éves tanárnőt december 5-én szúrta meg a 17 éves diák, a hölgy életben maradt. A példátlan eset az országot sokkolta.

– Nem tudunk továbblépni, amíg az ügyész által is soronkívüliséggel kért elmeszakértői vizsgálat nem történik meg. Nem tudjuk, mi játszódott le védencemben a támadás pillanatában, s hogy beszámítható volt-e. Ugyanilyen fontos megismerni a jelenlegi állapotát is, mert ha például gyógyszeres kezelésre szorul, akkor kínszenvedés lehet számára, amit átél.

Dr. Faragó Péter szerint zavartságra utaló jeleket nem látott a diák környezete korábban, de jelzést igen. Egy barátjának például még nyáron beszélt arról, hogy furcsán érzi magát, szorongások veszik elő. Sajnos szüleinek nem említette. Viszont a késelés előtti héten jelezte, hogy az iskolai stressz miatt gyomorfájdalma van, s a szülők be is jelentkeztek pszichológushoz, aki december közepén fogadta volna.

Az ügyvéd kérdésünkre elmondta: ha megkérdőjeleződne a fiú beszámíthatósága, feltehetően akkor sem a szabadlábra helyezéséről lehetne beszélni, hanem annak rendje szerint átvinnék az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI). A bíróság azzal indokolta december 7-én a letartóztatásról szóló határozatát, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárást megnehezíthetné, a tanúkat befolyásolhatná, ha szabadlábon védekezik. A fiatalkorút felnőttektől elzárva tartják fogva.

Úgy tudjuk, H. Andrást kétszer hallgatták ki legelső beismerő vallomása óta: egyszer közvetlenül karácsony előtt, egyszer pedig tegnap. A második alkalommal közölték vele azt is, hogy az ügyészség szerint már – nemcsak előre kiterveltséggel, hanem – közfeladatot ellátó személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják.

– Továbbra is nagyon nehéz folyamatos kommunikációt folytatni vele – mondja dr. Faragó Péter –, mert úgymond le van fagyva, csendesen néz maga elé és egyszavas válaszokat ad. Nem tudni, mi játszódik le a fejében, de emészti magát a történtek miatt, visszatér nála, hogy szeretne személyesen találkozni a tanárával. Erre nincs most lehetősége, de azt mondta: levelet ír a sértettnek.

A szülőket meghallgatták s az osztálytársakat is újra kikérdezte a rendőrség.

– A család számára a mostani állapot lehet a mélypont: nagyon aggódnak, s nem látnak kapaszkodót, hogy meddig tarthat ez a helyzet. Teljes bizonytalanságban tépelődnek, és sajnos így nem vagyunk abban a stádiumban, hogy tisztábban lássunk.