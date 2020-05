Lesznek idén nyári táborok? A győri Generációk Háza igazgatóját kérdeztük

Furcsa helyzetben találhatják magukat azok a kisgyermekes szülők, akik eddig nyári táborokkal tarkítva oldották meg gyermekeik felügyeletét. Májusra általában már mindenki tudta, hol hány hetet fog tölteni gyermeke, idén viszont nem csak a táborok hiánya, hanem a 65 év feletti nagyszülők megóvása is komoly fejtörést okoz. Utána jártunk, lesznek-e a megyében nyári táborok.

– Július hatodikától tervezzük a táboraink indítását– nyilatkozta lapunknak Kokas Éva, a győri Generációk Háza igazgatója. – Csak a 20 fős tematikus táborokat tudjuk megszervezni, így a legnépszerűbb építő táborunk, ahova idén is több száz gyermek jelentkezett, sajnos elmarad. Jelen pillanatban annyit tudok elmondani, hogy próbálunk mindenhonnan információkat, iránymutatást kérni, hisz a gyermekek napközbeni biztonságos felügyelete mellett az étkeztetésüket is meg kell oldani.

A Generációk Házában nagyon sok szülő érdeklődik a lehetőségekről, szinte biztosra vehető, hogy ha meghirdetnek egy tábort, pillanatok alatt megtöltik a turnust. – Nagyon sok szülő telefonál nekünk– folytatta Kokas Éva igazgatónő.– Biztosat egyelőre senkinek sem tudunk mondani, az viszont érzékelhető ebből az intenzív érdeklődésből, hogy a szülők számára továbbra is kérdéses, hogyan oldják meg gyermekük nyári felügyeletét.

Ne bízzuk a nagyszülőkre

– Az volt eddig az általános tendencia, hogy a nyarat három helyen töltötték a fiaim– mondja Kiss Judit, egyedülálló kétgyermekes édesanya.– A nagyszülőknél, édesapjuknál és különböző táborokban teltek el a hónapok. Az iskolák bezárása óta itthon vagyok velük, s valószínűleg ez az iskola végéig így is marad, utána viszont nem tudom, hogyan fogjuk megoldani a felügyeletet. Hiába laknak hozzánk közel a szüleim, most rájuk való tekintettel nem jöhet szóba, hogy besegítsenek. Ha a nyáriszünet idejére is itthon tudok maradni, akkor is örülnék, ha legalább egy helyre eljuthatnának a fiúk.

Hasonló helyzet megyeszerte

Hasonlóan a győri szervezéshez, máshol is arra lehet számítani, hogy ahol az infrastruktúra megfelelő a gyermekek fogadására, ott napközis jelleggel hamarosan elkezdik meghirdetni a táborokat. Az iskolákból is ebben az időszakban érkeznek be a táboroztatási igények a fenntartókhoz, így valószínű, hogy az oktatási intézmények is készülnek a felügyelet megszervezésére.