Lesz helyem a buszon? Indul a tanév, de mi a helyzet a tömegközlekedéssel Győr-Moson-Sopronban?

A Volánbusz, a MÁV és a GYSEV is készül az iskolakezdésre. Az utasforgalomhoz igazítják a kapacitásukat és tájékoztatással, ellenőrzésekkel tesznek a járvány terjedésének megelőzéséért.

A Volánbuszt, a MÁV-ot és a GYSEV-et is megkérdeztük, hogy terveznek-e szeptembertől járatsűrítést, kapacitásnövelést a zsúfoltság elkerüléséért. Arra is kíváncsiak voltunk, van-e lehetőségük fellépni azokkal szemben, akik nem viselnek maszkot.

Mindhárom cég arról tájékoztatta a Kisalföldet, hogy utasaikat minden lehetséges csatornán tájékoztatják a maszkviselés szabályairól. A társaságok a weboldalaikon és közösségimédia-felületeiken hívják fel erre a figyelmet. Ezenkívül a Volánbusz minden autóbusz-állomáson és járaton figyelemfelhívó plakátokat helyezett ki. A MÁV és a GYSEV az állomásokon és a vonatokon hangosbemondókon, valamint az utastájékoztató eszközeiken keresztül, a vonatok ajtaján pedig figyelmeztető táblákkal hívja fel a figyelmet a kötelező maszkviselésre.

A Volánbusz illetékese kiemelte: a buszvezetők nem hatósági személyek, nem intézkedhetnek azokkal szemben, akik nem tartják be a szabályokat. Felkérésükre a nagyobb állomásokon is ellenőrzi a rendőrség a közegészségügyi előírások betartását, mert az elmúlt időszakban egyre többen utaznak maszk nélkül. A vasúttársaságok is azt a tájékoztatást adták, hogy munkatársaiknak szankcionálásra nincs lehetőségük. A jegyvizsgálók a vonatokon ellenőriznek, és ha az utason nincs maszk, megkérik, hogy takarja el a száját és az orrát. A MÁV szerint az utasok általában együttműködők, van náluk maszk és kérésre fel is veszik. Hozzátették: a nyári, meleg időszakban romlott a maszkhordási fegyelem, ezért a vasúttársaság szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez.

Ami a zsúfoltság megelőzését illeti, a Volánbusztól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a népegészségügyi előírások figyelembevételével közlekedtetik járataikat. Folyamatosan figyelemmel kísérik az utasforgalmat, szükség esetén rásegítő járatokat indítanak. A vasúttársaságok az előírt kocsimennyiséget biztosítják és a rendelkezésre álló járműveiket közlekedtetik, hogy biztosítsák a lehető legnagyobb kapacitást.