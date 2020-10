Letették a múzeumnegyed alapkövét Sopronban – fotók, látványtervek

Három Fő téri palota – a Storno-, a Tábornok- és a Fabricius-ház – összekapcsolásával a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében épül meg a soproni Múzemnegyed. A 3,2 milliárd forintos beruházás alapkövét csütörtökön tették le, az átadást 2022. nyarára ígérik.

A most kezdődő beruházás hivatalos elnevezése: „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”. Minden bizonnyal többször fogunk találkozni ezzel a megfogalmazással az elkövetkezendő bő másfél évben, 2022. nyarára ígérik ugyanis az átadást. Külső megjelenésükben nem változnak az épületek, megmarad az önálló arculatuk és a Fő tér karaktere, a belső tereket viszont összekötik és a mai kor igényei szerint modernizálják.

Különösen igaz ez a Tábornok-házra, amely az utóbbi évtizedekben lakóházként funkcionált, most viszont a belső udvarának a befedésével itt alakítják ki a hármas múzeumi egység főbejáratát és központi fogadóterét. Itt lesz a jegypénztár, a ruhatár, a kávézó és az ajándék-shop is. Az épületbe liftet is szerelnek. Végső soron a három épületből a belső terek faláttörésekkel történő összekapcsolásával, átjárók kialakításával egyetlen épületkomplexum válik majd.

Az összességében 3,26 milliárdos projekt 2,8 milliárd forint európai uniós és mintegy 500 millió forint hazai forrásból valósul meg. A felújítással érintett alapterület: 3.862 négyzetméter. A fejlesztés tartalmazza a Tábornok-ház átalakítását, felújítását, udvarlefedését és a központi fogadótér kialakítását; a Fabricius-ház utcai, – és udvari oldalszárnyának felújítását, továbbá az épületek és a Storno-ház mögötti függőkert felújítását.

Az ünnepélyes alapkőletételt megelőzően dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára ismertette a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram jelentőségét. A programot nem csak a kulturális örökség gondozása érdekében hívta életre a kormány, hanem azért is, hogy turisztikai attrakciók létrehozása, fejlesztése révén kézzelfogható gazdasági előnyt teremtsen az érintett települések, térségek számára – mondta.

Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos bemutatta a Múzeumnegyed új élményalapú kiállításait. Hangsúlyozta, hogy itt nem csak az épületeknek, hanem azok szinte minden szobájának érdekes a története, ezek élményszerű bemutatásával, az ősi falak között az egyes korszakokban zajlott élet felvázolásával egyedülálló turisztikai vonzerőt építenek fel. Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a beruházást érintő műszaki és turisztikai fejlesztésekről számolt be. Azt is elmondta, hogy a várfal szélességében megjelenő hangulatos függőkert megteremti az összeköttetést a Tűztoronnyal is.

Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője a fejlesztésnek a környék idegenforgalmára gyakorolt hatásáról beszélt. Kiemelte, hogy ez a beruházás megkoronázza a belváros turisztikai fejlesztéseit. Az ünnepségen Farkas Ciprián Sopron polgármestere úgy fogalmazott: soha egyszerre ennyi fejlesztés még nem valósult meg városunkban, mint napjainkban. Megköszönte a kormány anyagi támogatást, mert mint mondta, hiába gazdag a műemléki örökségünk, önerőből ezeket a fejlesztéseket nem tudná a város megvalósítani.