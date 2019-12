Lépésben halad a forgalom az M1-esen Győrnél és Mosonmagyaróvárnál

Mosonmagyaróvár környékén, valamint Győr elkerülő szakaszán összefüggő kocsisorban, telített sávokon, helyenként lépésben halad a forgalom.

8.25 – Továbbra is rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon

Az M1-es autópályán, a szokottnál is többen haladnak Budapest irányába, ez az oka annak, hogy a határtól Mosonmagyaróvár környékéig, valamint Győr elkerülő szakaszán, majd Tatabánya térségében összefüggő kocsisorban, telített sávokon, helyenként lépésben halad a forgalom. A köztes autópálya szakaszokon is – látszólag indokolatlanul – tapasztalhatnak lassulásokat.

A torlódásokban mindkét gyorsforgalmi úton koccanásos balesetek, időszakos sávzárások is előfordulnak.

Aki most Hegyeshalomtól az M5-ösig közlekedik, akár két órával is hosszabb menetidővel számolhat. Az M5-ös autópályán, Röszkénél, a határ kilépő oldalán több, mint 2 órás a kényszerpihenő. Tompánál, az 53-as főúton is 1 órás várakozásra kell készülni a határ kilépő oldalán.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé jelentős, több km-es torlódásra kell készülni. Az 5-ös főúti csomóponttól az M5-ösig araszolnak az autósok, fél óra a menetidő többlet.

Az M5-ös autópályán, Röszke irányába, Szatymaz térségében a 155-ös km-nél még a hajnali órákban kigyulladt egy kamion. A sávzárás már megszűnt, ismét mindkét forgalmi sáv járható. A rendkívül erős forgalom miatt azonban jelentős, csaknem 5 km-es torlódásra kell készülni!

A magyar-román határszakaszon az M43-as autópályán, a Nagylaknál kilépni szándékozó személyforgalom több mint 3 km-en torlódik.

