Lelkes önkéntesek fogták be a megrémült, elkóborolt ebeket

Szilveszterkor legalább 50–60 kutya indult útnak a petárdázás miatt Győrben és környékén. Lelkes önkénteseknek és egy csipolvasólistának hála visszakerülhettek gazdájukhoz.

Mafla, a volt menhelyi kutyus december 31-én délután öt óra körül indult útnak Győrszentivánról, addig bírta a petárdázás okozta zajokat, a sokkot. Mafla csak egy azok közül a kutyák közül, akik szilveszterkor nekiindultak a világnak.

„Idén már az óév utolsó napján délután négy felé elkezdődött a petárdázás, és sajnos az elmúlt évekkel összehasonlítva sokkal több kutyáról tudunk, akik rémületükben világgá mentek” – újságolta lapunknak Dömötör Klaudia, a Győri Állatmenhely gondozója. Mivel még január elsején hajnalban is durrogtak a petárdák, zúgtak a különféle tűzijátékok, volt munkájuk bőven: folyamatosan érkeztek hozzájuk az üzenetek, a telefonhívások a kétségbeesett, eltűnt kedvenceiket kereső gazdiktól.

Viszont jó hírrel szolgált: önkénteseknek hála felkészültek a bajra. A Győr környéki csipolvasási lista azokat az elszánt segítőket tartalmazza, akik szilveszterkor egy csipolvasó készülékkel vállalták az ügyeletet. Körülbelül 50–60 kutya tűnt el otthonról, ám a lelkes állatbarátok csipjük alapján azonosították őket. Mint Dömötör Klaudia elmondta, ma már az ebek 80 százalékában van azonosító. A Győri Állatmenhelyen tegnap délelőtt csak egyetlen állat, egy idősebb tacskó várt gazdájára. A menhelyen 113 kutya és 30 macska talált ideiglenes otthonra, de várják a gazdátlan állatokat, van öt üres kennelük.

A győrújbaráti Forgó Krisztián is az önkéntesek egyike, feliratkozott a listára. „Természetesen nekem is van kutyám. Ha éppen nem dolgozom, akkor ha hívnak, bárhova elmegyek, akár éjszaka is. Az állatok annyi szeretetet adnak, hogy minden segítséget megérdemelnek – fogalmazott. – Igyekszem tenni a világért, vért adok és őssejtdonor vagyok.”