Lehet buszjárat Rajkától Pozsonyig

Harmincöt telket alakítottak ki a falu keleti részén, melyeket helyi fiataloknak kínálnak, akik legalább tizenöt éve Rajkán élnek. A településrendezési terv módosítása mellett még cél egy új óvoda építése is a folyamatosan bővülő községben. A pandémia miatt leállt buszközlekedés is elindulhat, azonban már más társasággal.

A vírushelyzet miatt lezárták a rajkai kishatárt, illetve utána csak egy szűk időre nyitják azt meg (reggeli és délutáni órákban), így leállt a Rajkáról Dunacsúnyig közlekedő autóbusz-forgalom. És egyelőre úgy tűnik, nem is indul majd újból, legalábbis erről tájékoztatta a Kisalföldet Kiss Vince rajkai polgármester.

– Nagyon sokan érdeklődnek az önkormányzatnál, hogy mikor lehet újból busszal közlekedni Pozsony felé. A pozsonyi közlekedési hatóság azt közölte, hogy nem áll szándékukban újraindítani az autóbusz-forgalmat Rajkára. Egy pályázat keretében működtették a 801-es járatot, ám annak a fenntartási ideje lejárt, és nem szeretnék meghosszabbítani – tudatta a faluvezető.

Kiss Vince szerint a két állam közlekedési vállalatának sem áll szándékában ezen a szakaszon a buszos tömegközlekedés biztosítása. Ezzel szemben viszont egy magánvállalkozással tárgyalások kezdődtek.

– Egy magántársaság gondolkodik – ha a feltételek biztosíthatóak és engedélyt tud szerezni –, hogy a határ két oldalán lévő települések között elindítsa menetrend szerinti járatait. Erről a tárgyalásokat megkezdtük. Fontos kérdés, hogy meddig, milyen útvonalon járjanak ezek a járatok – részletezte a polgármester. Hozzátette: örül, hogy a pandémia idején is a GYSEV biztosította, hogy vasúton el lehetett a településről a szlovák fővárosba jutni, hiszen több vonatpár is indul és érkezik naponta Pozsonyból.

Az elmúlt egy évben háromezerrel nőtt a lakosságszám, pontosabban ennyien jelentkeztek be hivatalosan (a témával korábban többször is foglalkoztunk). Most 6400-an rendelkeznek rajkai lakcímmel, negyedük magyar állampolgár.

– Nemrég sikerült módosítanunk a településrendezési tervünket. A keleti falurészen harmincöt építési telket alakítottunk ki, melyeket helyi fiataloknak kínálunk kedvezményesen, akik legalább tizenöt éve itt élnek. Gyakorlatilag az összesre van jelentkező. A közművesítésük folyamatban van, és reméljük, jövő év tavaszára végzünk is ezen feladatokkal. A közszolgáltatókkal most kötjük a szerződéseket – tette hozzá Kiss Vince.

A robbanásszerű fejlődés új fejlesztést is követel az önkormányzattól: a régi óvoda helyett egy újat építenének.

– A meglévő óvodai épület állapota, szerkezete miatt nem alkalmas felújításra, ezért egy új építésében gondolkodunk. Számítunk a megyei önkormányzat támogatására, uniós és hazai forrásokra. Egy négycsoportos kisdedóvót szeretnénk építeni. Folyamatban van az előkészítés, a tervezőt remélhetőleg a közeljövőben kiválasztjuk – emelte ki a polgármester, aki megjegyezte, tavaly még három, idén már négy csoport indult az óvodában, de szeptembertől várhatóan ötre is igény lesz, hiszen sok fiatal család telepedik le náluk.