Leégett az otthonuk Győrszentivánon: a kétgyermekes házaspár mindene odalett – fotók

Tizenhat év munkája veszett oda vasárnap délután, leégett az Otoltics család otthona Győrszentivánon. A kéményben keletkezett túlnyomás okozta a tüzet. Lapunk alapítványa, a Jóakarat hídja is a segítők mellé állt.

– Az egész nem tartott tovább öt percnél, és mire a tűzoltók kiértek, semmink sem maradt –mondta elkeseredetten a Kisalföldnek Otoltics Zsolt, aki feleségével és gyermekeivel élt a Kishegy úti családi házban. A család a szomszédok figyelmeztetésének hála megmenekült, de a neheze csak most jön. A szülők hallássérültek, egy tizenkét éves és egy kilencéves gyermekről gondoskodnak. A tragédia után mások mellett lapunk Jóakarat hídja is a segítségükre sietett, olvasóink jóvoltából 200 ezer forinttal támogathatjuk az újrakezdést.

Az előzetes vizsgálatok szerint a kéményben felgyülemlett korom okozhatta a tragédiát. A családi ház tetőterében keletkezett a tűz, amikor a kéményben felgyülemlett nyomás kivágta az elvezető ajtaját és lángra lobbantotta a könnyű OSB-lapokból épített tetőszerkezetet.

– Nem is vettük észre, hogy mi történt. A pincében voltam, amikor hívott a szomszédom, hogy baj van. Mire felértem, már menthetetlen volt az épület. Csak arra volt időnk, hogy kirohanjunk a házból – mondta Otoltics Zsolt.

A család lakhelyéből nem maradt más, csak elfeketedett gerendák, megolvadt ablakok, darabokban lógó szigetelés. A tűz szinte mindent elpusztított, az épület maradványaiból még akkor is áradt a füstszag, amikor meglátogattuk a családot.

– Még azt sem tudjuk, hogy mi maradt meg és mi mindent veszítettünk el – mondta a családfő. – Át kell néznünk, el kell takarítanunk a törmeléket. Azt ígérte az egyik itt lakó, hogy hoz egy nagy konténert. Fáj látni, hogy mi lett az otthonunkból.

Egy élet munkája veszett oda

Az Otoltics család tizenhat évvel ezelőtt költözött Győrszentivánra, kisebbik gyermekük most kilenc-, a nagyobbik tizenkét éves. A szülők számára minden nap nehéz, hiszen hallássérültként nehezebben tudnak kommunikálni, a gyermekeik azonban mindenben segítik őket. A tetőt a félretett pénzükből újították fel, nemrég fejezték be a munkát a kivitelezők.

Hiába keresik a kulcsokat

– Volt a házon biztosítás, ez jó hír, de most itt állunk lakhatás nélkül, és hiába van itt nem messze édesanyám régi háza, az ahhoz tartozó kulcsok is mind bent égtek a tűzben. Még a kocsimat sem tudjuk kinyitni, mert a slusszkulcs is a lángok közt maradt – magyarázta Otoltics Zsolt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Ruskáné Takács Anita a Kisalföld érdeklődésére elmondta: a tűz olyan erejű volt, hogy csak a tűzoltók munkájának köszönhetően nem terjedt át a szomszéd házra is. A győri hivatásos tűzoltók három ko-

csival érkeztek a helyszínre, a ház tetőszerkezetét és a melléképületet is meg kellett bontaniuk, hogy az esetleges gócpontokat elolthassák. Emellett az épületből egy gázpalackot is kihoztak, amely minimálisan volt megégve. „Tűzvizsgálatra okot adó körülmény nem merült fel, így a katasztrófavédelem nem vizsgálja az ügyet” – tudtuk meg.

Sok-sok jótevő

A tragédia éjszakáján a család lakhatását ideiglenesen az utcában található egyik házban oldották meg, míg a gyerekek a nagymamánál húzták meg magukat. Győr polgármestere, dr. Dézsi Csaba András hétfőn ellátogatott Győrszentivánra és támogatásáról biztosította a károsultakat.

Segítségből akad bőven; egy nevét elhallgató jóakaró hétfőn felajánlott egy felszerelt, bútorozott, másfél szobás házat a család számára, ott lakhatnak, amíg helyrejönnek. Ennek költségét helyi vállalkozók egy kisebb csoportja vállalta magára, fél évig anyagilag támogatják a család lakhatását. Emellett civilek és alapítványok is jelezték, hogy szeretnének segíteni a bajbajutottakon.