Leállt a szíve tekézés közben, játékostársa élesztette újra a tatabányai férfit

S. László életében szeptember 30., hétfő az újraszületést jelentette. A 62 éves tatabányai férfi minden előjel nélkül lett rosszul a Tatabányai Városi Tekepályán. Épp a 13. gurításához készülődött, amikor elsötétült minden, „se kép, se hang” és elvágódott.

Utóbb kiderült, szívleállása volt a férfinak. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a pályán ott volt Kovács József komáromi hivatásos tűzoltó. Bár még „éles helyzetben” soha nem volt rá szükség, ezúttal „kipróbálhatta” a mentősöktől tanultakat, azonnal látta, komoly a helyzet, tudta, mit kell csinálni, elkezdte az újraélesztést, a dekompressziós szívmasszást, persze a mentőket is azonnal értesítették. A mentő kiérkezéséig az előírtak szerint végezte az újraélesztést.

„Épp a 13. gurításhoz készülődtem – emlékezett vissza S. László –, megfordultam, a bíró talán azt hihette, reklamálni akarok, ez volt az utolsó, amire emlékeztem, utána teljes sötétség. Legközelebbi emlékem harmadnapra volt, a székesfehérvári kórházban ébredtem, persze nem tudtam, hogy mi történt velem, hol vagyok. Semmi előjele nem volt a dolognak, nem mondom, hogy teljesen fitt vagyok, de rendszeresen mozgok, tekézek, kerékpározok. Emlékszem, aznap még Budapesten voltam gépkocsival, amikor hazaértem, még a feleségem szólt, hogy menjek tekézni, mérkőzésem van, a városi amatőr öregfiúk-bajnokságban játszom, a városháza csapatában. Egyébként én is életmentő-, elsősegélynyújtó-vizsgával rendelkezem, a munkahelyemen ez előírás, ahol gépkocsivezetőként dolgozom.”

– Köszönöm, jól vagyok! – válaszolta érdeklődésünkre László. – Már lejárok tekézni, a csapattársak és a többi tekés is nagyon örült, jó látni ezt az őszinte örömet! Szerencsém volt, az leírhatatlan, szavakban kifejezni nehéz, hogy mit is köszönhetek Kovács Józsefnek, életmentőmnek, játékostársamnak, aki egyébként az ellenfél csapatában tekézik, nélküle ez nem ment volna. Szeptember 30. a második születésnapom! A további kezeléseken, gyógymódon túl vagyok, defibrillátort ültettek be. Az orvosaim azt mondták, csinálhatok mindent, sportolhatok, mozoghatok, éljem az életemet, bizonyos megkötésekkel, mágneses térbe például nem mehetek, az árt a beültetett műszernek.

– Feleségem, négy gyermekem van, természetesen nagyon megijedtek, főleg a két kisebb gyermekem, de a többiek is. Sokan nem tudják, mit kell tenni ilyenkor, ezen kellene változtatni. Pozitív gondolkodású vagyok, szerencsém volt, „mellettem” volt az életmentő társam, akinek szó szerint az életemet köszönhetem, amit szavakkal nem lehet kifejezni. Remélem, száz évig is elélhetek – mondta derűsen László. – Nem mellékes, hogy karácsonykor együtt lehet a család” – tette hozzá.

Kovács József hivatásos tűzoltót is megkérdeztük, miből tudta azonnal, hogy itt életmentő segítségre van szükség.

– A legrosszabb, ha semmit nem csinál az ember, percek után maradandó károsodást szenved a szervezet, az agy. Láttam, hogy elvágódott Laci, egyből bevillant, tenni kell valamit, „látom, hallom, érzem,” így tanultuk, pulzust nem tudtam tapintani, a mellkas nem emelkedett, elkezdtem az újraélesztést, a szívmasszázst a mentők kiérkezéséig. Sikerült az újraélesztés, jó érzés volt, egyébként ez volt az első „éles” újraélesztésem. Nem tudtuk, hogy mi lesz, aggódtunk, érdeklődtünk Laci felől, csapattársak, az ellenfél játékosai egyaránt. Kedvező hírek jöttek, jó érzés volt, hogy sikerült.