Látványos volt a forgalomcsökkenés Győrben – Korlátot építenek a Szigethy Attila útra

Lelassult a város az utóbbi hetekben, sokkal kevesebb autó volt a győri utakon, és a sofőrök türelmesebben közlekedtek. A szakemberek viszont nem tétlenkednek, most éppen egy új korlátot építenek ki baleset-megelőzési céllal a Szigethy Attila úton.

Iskolaidőben egy munkás hétköznapon Győr közel 129 ezer fős lakossága 300 ezresre duzzad. Kocsisorok araszolnak a főútvonalakon, egymást érik az autók a lámpáknál. A veszélyhelyzettel ez is megváltozott, a forgalom a nyári szünet legforróbb heteiben megszokott mértékűnél is legalább húsz százalékkal kisebb – osztotta meg becslését a Kisalfölddel Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke, hozzátéve: a lassulás mellett látványosan nyugodtabbak, óvatosabbak lettek a járművezetők.

– A közlekedési szakma számára a csúcsok és az átlagos, általános tendenciák mérvadóak. Forgalomszervezési szempontból nem támaszkodhatunk olyan adatokra, amelyek mondjuk az üzletközpontok környékének forgalmát jellemzik a karácsonyt megelőző vásárlási roham idején. Az sem mond sokat, ha drasztikus csökkenés következik be, mint most. Lelassult a város nagy része az utóbbi hetekben. Azért mondom, hogy nagy része, mert az ipari park környékén nem ez a jellemző. A változás a statisztikákban fog majd visszaköszönni, várhatóan kevesebb lesz az erre az időszakra eső baleset, és megváltozik a jellegük; nagyobb valószínűséggel következnek be gyalogos-, kerékpáros- és motorosbalesetek, a zsúfoltabb parkolókban pedig koccanások – összegezte a szakember, és egy aktuális munka apropóján kitért a tavalyi felmérésre. – A vásárcsarnok környékének infrastrukturális átrendezése hatására a korábbi évekhez képest jóval kevesebb baleset történt tavaly az Álmos utca–Bartók Béla út–Szigethy Attila út–Tihanyi Árpád úti lakótömb környékén. Az ideiglenes csarnokot nehezebb volt megközelíteni és a munkálatok miatt a parkolás is feladta a leckét. A baleseti statisztika azért javulhatott, mert a vásárlók inkább gyalog mentek, kerékpárra, buszra ültek vagy messzebb parkoltak.

A statisztika további javulását szolgáló baleset-megelőző intézkedésként most az útkezelők horganyzott acélkorlátot építenek a Szigethy Attila úton.

– A vásárcsarnok felújításához kapcsolódóan megnyitottuk a Verseny utca belváros felé eső szakaszát a Szigethy Attila út felé, kiépült egy új csomópont. Azt tapasztaltuk azonban, hogy nagyon sokan elkerülik a jelzőlámpát és szabálytalanul gyalogolnak át a többsávos úton. Szeretnénk őket biztonságban tudni, ezért visszaépítjük, illetve meghosszabbítjuk a korábbi korlátot a csomópont környékétől a Bartók Béla útig. A munkálatok hamarosan befejeződnek.