Látogatási tilalom a Petz-kórházban Győrben + fontos infók

A tilalom visszavonásig érvényes.

A kórház közleménye:

„A Covid-19 megbetegedések számának az elmúlt napokban mért országos, illetve Győr-Moson-Sopron megyei emelkedése, valamint a zárt közösségek magas járványügyi kockázata miatt – a betegek érdekében – 2020. szeptember 1-jétől a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház valamennyi részlegében teljes körű látogatási tilalmat rendel el dr. Tamás László János főigazgató főorvos.

A korlátozás nem érinti az apás szüléseket, s továbbra is jogszabályi lehetőség ad módot arra, hogy egy szülő a kisgyerekével bent tartózkodjon az intézményben – amíg a gyermekkórházi (fekvőbeteg) ellátására szorul. Ehhez nem szükséges külön engedély. Főigazgatói engedélyhez kötött ugyanakkor a haldoklótól való elbúcsúzás.

A kórház valamennyi részlegében életbe lép a korlátozás, így a győri központi telephelyen kívül a Híd utcai rehabilitációs részlegben, a Zrínyi utcai szárnyban, illetve a téti mentálhigiénés osztályon is.

A járóbeteg-ellátás továbbra is működik, de a korábbinál szigorúbb beléptetési rendszerre (checklistára) kell számítani, s így arra is, hogy az intézménybe való bejutás lassabb lesz. A vizsgálatokra továbbra is csak előzetes időpontkérés után, s az időpontot tartva lehet érkezni. A kórház kéri azt is betegektől, hogy a rendelésre hozzanak magukkal maszkot.

A fekvő betegek számára elengedhetetlenül fontos családi küldeményeket naponta 15:00 -17:00 óra között a Vasvári Pál utcai „A1” portán és a Magyar utcai portán van lehetőség leadni. A többi telephelyen is a portán lehet ezt megtenni. A higiénés szabályok betartása a csomagokra is vonatkozik, mely az intézmény honlapján részletesen megtekinthető.

1. Élelmiszerekre vonatkozó higiénés szabályok

2. Ruhaneműkre vonatkozó higiénés szabályok

3. Elektronikai cikkekre vonatkozó higiénés szabályok

4. Egyéb személyes tárgyakra vonatkozó higiénés szabályok

2020. szeptember 01-től technikai okok miatt az intézmény sorompóval zárt területeire kizárólag engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. Kivételt képeznek: mozgáskorlátozott kártyával rendelkező gépkocsik. A Magyar utcai portán SBO-ra érkező gépjármű a beteg átadásáig tartózkodhat a területen belül. A Vasvári Pál utcai szerviz útra hasonlóan csak a beteg átadásáig lehet megállni, parkolni nincs mód. Az intézmény mellett mind szabadparkolóban, mind a parkolóházban lehet gépkocsit elhelyezni.

A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.“