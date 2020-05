Lassan visszaáll a rend a kapuvári és a csornai kórházban

Fekvőbeteg-ellátásban jelenleg a krónikus belgyógyászat és a pszichiátriai osztály a korábbi eljárásrendnek megfelelően működik a kapuvári Lumniczer Sándor Kórházban.

–Az angiológiai-mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg-ellátásunkat júniusban nyithatjuk meg, akárcsak az egynapos ellátást. A védőnők kizárólag előre egyeztetett időpontban fogadnak pácienseket – kezdte dr. Benedek Zoltán, a kapuvári kórház igazgatója. A járóbeteg-szakellátást illetően május 18-tól a kardiológia, a mozgásszervi rehabilitációs rendelés, a reumatológia, a fizikoterápia, a diabetológia indul újra, a többi szakrendelés limitáltan, az akut ellátásokra korábban is működött. Ezek mindegyikénél telefonos időpont-egyeztetés szükséges. A kórházigazgató lapunknak elmondta, hogy a hozzátartozók számára beküldött csomagokat két napra egy fertőtlenítő készülékkel ellátott helyiségben tárolják, azt követően adják át a betegeknek.

– Az épületbe való belépéskor kötelező a pre-triage, ahol megtörténik a beteg lázmérése, higiénés kézfertőtlenítése, járványügyi kérdőív kitöltése, amennyiben nincs a betegnél, védőmaszkkal való ellátása. A látogatási tilalom továbbra is érvényes – fűzte hozzá dr. Benedek Zoltán.

A csornai Margit Kórház kapcsán dr. Winiczai Zoltán igazgató főorvos lapunknak elmondta, hogy a szakrendeléseiket nagyrészt beindították, a szűrő, gondozói jellegű tevékenységek még váratnak magukra. – Az óránként négy beteg fogadását előirányozó korlátozás betartása mellett jelentkeznek újra a betegek, ellátjuk őket – mondta a kórház­igazgató, aki hozzátette, zajlanak a telefonos konzíliumok is. – Közelítünk a szakrendelés szintjén a normál üzemmódhoz – mondta a kórházigazgató. A fekvőellátásban elkülönített 94 ágyat továbbra is üresen tartják. – Reméljük, hogy hamarosan megkapjuk a lehetőséget, és a rehabilitációs tevékenységünket a fekvőbeteg-ellátásban is újra tudjuk indítani – emelte ki a kórház­igazgató, végül hozzátette, hogy minden esetben szükséges a telefonos időpont-egyeztetés, illetve csak a járvány­ügyi ellen­őrző ponton keresztül lehet bemenni a kórházba.