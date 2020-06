Lassan térnek vissza az osztrákok Sopronba

Sopronba lassan, fokozatosan térnek vissza az osztrák vendégek. Van, aki a feleségét kíséri el fogorvosi kezelésre, más csak arra kíváncsi, újraindult-e az élet a leállás után.

Csütörtökön munkaszüneti nap volt Ausztriában, és köztudott, hogy ilyenkor megtelik a város osztrák turistákkal. Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet egy héttel a határnyitás után, vannak-e osztrákok a belvárosban, a Várkerületen. Bár parkolót nem találtunk a belváros közelében, de ez inkább az ingyenességnek tudható be, semmint a rengeteg külföldinek. Velük ugyanis alig találkoztunk. Úgy tűnik, gombnyomásra nem működik az újraindulás, idő kell ahhoz, hogy megint többen jöjjenek szépítkezni, vásárolni, tekeregni.

Norbert Bieber Wiener Neu­stadtból érkezett. Míg a felesége fogorvosi kezelésen van, ő a városban sétál. – Megittam egy kávét, reggeliztem, élvezem a napsütést, a sétát az óvárosban. Szenvedélyes lemezgyűjtő vagyok, van egy kedvenc antikváriumom Sopronban, ahol mindig találok kincseket. Most sajnos zárva találtam. Viszont örömmel tapasztalom, hogy számos régi épületet felújítanak, ezek látványos elemei a városnak, sok turistát idevonzanak. Nagyon örülök a határnyitásnak, annak ellenére, hogy általában csak átutazóban járunk errefelé, évente kétszer-háromszor. Wiener Neustadt–Répceszemere útvonalon szoktunk biciklizni, egyik barátunknak van ott háza. Kilencven kilométer, meg se érezzük, kétszázat is letekerünk egy nap alatt – mondja nevetve.

– Én évente négyszer-ötször jövök, vásárolni szoktam, kozmetikushoz menni és jókat enni – fogalmaz a bécsi Horst Zaske. Elmondása szerint elbűvölő a város nyugodt, régies hangulata és szeret sétálni az óvárosban. – Most kozmetikushoz jöttem, és arra is kíváncsi voltam, milyen az élet a határnyitás után. Azt látom, sokkal kihaltabb minden, mint szokott lenni. De biztos vagyok benne, csak idő kérdése és visszatérnek a turisták – mondja.

Joós Zoltán, az Arcus kávézó üzemeltetője is azt tapasztalja, hogy fokozatosan térnek vissza az osztrák kuncsaftok. Úgy véli, ő egyébként is szerencsés helyzetben van, mivel sok a magyar törzsvendége. – Bő egy hónapra zártunk be, utána újraindult az élet, szerencsére sok a magyar vendég. Az osztrákok pedig értékelik, hogy szinte mindig itt vagyok a boltban és tudok kommunikálni velük. Azt látom, sokan ezért jönnek vissza hozzánk – mondja. Hozzáteszi, rajta kívül ketten dolgoznak a kávézóban, nagy a fluktuáció az alkalmazottak körében, aki tud németül, dobbant Ausztria irányába vagy saját vállalkozást indít.