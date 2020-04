Lánykérés a mosonmagyaróvári mentőállomáson: Balázsnak igent mondott Erika

A mosonmagyaróvári Szabó Balázs néhány napja nagy elhatározásra jutott: megkéri szerelme, Makai Erika kezét. Nem akárhol: munkahelyén, a mentőállomáson, ahol 2014 óta dolgozik mentőszakápolóként. A lánykérés a Facebookon hatalmas sikernek örvend, több ezer gratulációt kapott a fiatal pár.

„Balázs mosonmagyaróvári mentőszakápoló bajtársunk nem csupán rendkívül lelkiismeretes és jólelkű, de romantikus lelkű hősszerelmes is! A hivatását magas színvonalon gyakorló fiatal szakember találkozásuk helyszínén, a mentőállomáson kérhette nőül szerelmét, aki azonnal igent mondott!” – ezzel a szöveggel jelent meg bejegyzés az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán a napokban, mellette egy képpel, rajta egy térdelő fiatalemberrel, aki vörös rózsát nyújt át egy ifjú lánynak. A bejegyzés óriási siker:

😍MENTŐS SZERELEM ELSŐ LÁTÁSRA❤️🚑Szabó Balázs mosonmagyaróvári mentőszakápoló bajtársunk nem csupán rendkívül… Közzétette: Országos Mentőszolgálat – 2020. április 20., hétfő

Szabó Balázzsal legutóbb még a hegyeshalmi nagyhatáron találkoztunk, amikor a koronavírus-járvány miatti egészségügyi vizsgálatot, lázmérést bevezették. Így most örömmel hívtuk fel őt, hogy gratuláljunk mi is neki és kértük, meséljen a nagy eseményről, történetükről.

2016 őszén a mentőállomás előtt éppen az egyik autó takarításába kezdtünk, amikor egy diákcsapat elhaladt előttünk. Akkor egy fiatal lánnyal egymásra pillantottunk, s bár éreztem, hogy itt most valami különös történt, nem gondoltam, hogy lesz bármilyen folytatása.

Nos ez a lány egy közös ismerősünkön keresztül, aki egyébként bajtársam, megkeresett a Facebookon. Az interneten kezdtünk beszélgetni, aztán találkozgatni. Éppen itt, a mentőállomás előtti padnál… – avat be Balázs.

Mint meséli, 2017. március 8-tól számolják hivatalosan kapcsolatukat. Rá egy évre már össze is költöztek szerelmével, Makai Erikával, aki jelenleg egy kertészetben dolgozik.

Három éve annak, hogy együtt vagyunk, illetve Erika a napokban ünnepelte a huszonkettedik születésnapját.

Innen jött az ötlet a különleges meglepetésre, melynek a helyszíne is adva volt: a munkahelyem, amit szeretek és ahol tulajdonképpen megismerkedtünk. Az esemény előtt néhány nappal kezdtem el a szervezést. Bevontam a mentőállomás vezetőjét, illetve a mentőszolgálat regionális és országos vezetőségétől is engedélyt kértem, hogy viselhessem az egyenruhámat, továbbá fénykép- és videófelvétel is készülhessen róla. Örömömre nagyon gyorsan megkaptam a jóváhagyást. Izgulhattam azért is, hogy jó lesz-e az Erikának kiválasztott gyűrű, amihez mintát az ékszerdobozából vettem – részletezi a fiatalember.

Hogy Balázs tényleg egy hősszerelmes, mi sem bizonyítja jobban, hogy a gyűrű mellett vörös rózsával is készült élete párjának, sőt, a helyszínhez illően a szirénaszó és a kék lámpa sem hiányozhatott. Mint mondja, sohasem izgult még ennyire, mint akkor az egyenruha felvételekor. Továbbá kis trükkhöz is kellett folyamodnia, mert ugyan aznap szabadnapos volt, de azt füllentette, éjszakás lesz, így csalogatta a mentőállomásra Erikát, aki gyakran elkíséri munkahelyére.

A fiatal hölgy természetesen nagyon meglepődött, hiszen nem is sejtette, mi vár rá, azonnal igent is mondott Balázsnak.

– Nagyon jó a visszhangja az eseménynek, nem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz. A közeli barátaink mellett ismeretlenek is százával gratulálnak – árulta el a fiatalember, megjegyezve, hogy együtt tervezik a jövőt, de még az esküvő napját nem tűzték ki.