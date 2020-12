Lányaként neveli unokáját a győri nagymama, aki 11 éve a H1N1-járványban veszítette el a lányát

Szívszorító történettel indítjuk el lapunk idei karácsonyi Jóakarat hídja kampányát. Az a győri nagymama fordult hozzánk segítségért, aki 11 éve a H1N1-járványban veszítette el a lányát, és születése óta saját gyermekeként neveli az unokáját. Hála olvasóinknak, 200 ezer forintot nyújthattunk át neki.

„Anyu, nem szeretném” – kérleli a félénk, törékeny kislány a nagymamáját. Végül engedi, hogy vele készüljön el a fotó, de csak tragikusan elhunyt édesanyja fényképe mögé rejtőzve. Pedig Zsanett nemcsak a nevét, de a szépségét is tőle örökölte. Napra pontosan tizenegy évvel ezelőtt egy ország szorított kettejük küzdelméért, amiből végül csak az alig egykilósan született csöppség kerülhetett ki győztesen.

Stuka Zsanett 21 évesen az első gyermekét várta, amikor 2009. november végén megbetegedett. Az országban ő volt a harmadik, új influenzában elhunyt kismama.Károlyi Terézia lánya elvesztése után megfogadta: nyolc gyermeke után sajátjaként neveli fel az unokáját is. Zsanett babakori fotói bejárták az országot, most viszont a visszahúzódó kislány maga dönthetett, szeretne-e rejtve maradni. A kezében egy szeretettel őrzött fotó tragikusan elhunyt édesanyjáról.

A kismama át­menetileg jobban lett, de visszaesett, így került a győri kórházba.

„Rohamosan romlott az állapota, az intenzív osztályra került, több mint húsz napig altatták és lélegeztették. Hamar bebizonyosodott, hogy a H1N1 súlyos szövődményeként kapott kétoldali tüdőgyulladást, halálához több szervi elégtelenség vezetett. Közben a kisbabáját császármetszéssel világra segítették. Napokig az ő állapota is életveszélyes volt. Az újszülöttet szinte ugyanakkor vehették le a lélegeztetőgépről, amikor az édesanyja meghalt.”

A kislányt három és fél hónaposan vitte haza a családja. Az immunrendszere máig gyengébb, emellett Zsanett asztmás. Ötéves koráig többet volt kórházban, mint otthon.

A nagyszülők is betegek

Apró fűtetlen konyhában üljük körül az asztalt, az ablak nyár óta törött, az ajtó résein is szökik be a hideg. A fürdőszoba nélküli önkormányzati bérlakás tíz éve a család otthona. A kályha nyeli a fát, csak a belső szobába jut a melegből, ott viszont kiégett a villany. A nagypapa, Stuka Mihály táplálja a tüzet. A vendégre emeli a tekintetét, aztán nagyon lassan egy újabb sovány hasábért nyúl. Nincs jó állapotban, régóta szívbeteg, cukorbeteg és agylágyulásban szenved, állandó gondoskodásra szorul. Felesége, Károlyi Terézia ápolási díjon volt vele, de lejárt a szakvélemény. A hosszabbításhoz azonban más is kell: rendszeres jövedelem.

Az asszony annak idején sokat piacozott, évekig takarított a Győr-Szolnál, a kórházban, még most nyáron is tizenkétórázott a földeken. A járvány azonban elvette tőle az alkalmi munkákat, és az ő egészsége is egyre csak romlik. Cukros és gondok vannak a látásával.

Alig 80 ezer forintból tengődnek

– A férjem aktív korúaknak járó ellátása 27 ezer forint, a családi pótlék 12 ezer, ehhez jön a kis Zsani után az árvasági, 33 ezer – sorolja a nagymama.

A lakbér meg a rezsi után szinte semmi nem marad. Az utóbbi három évben csak rosszabb lett, most is van közműelmaradásunk. Szerencsére sok támogatást kapunk a családsegítőtől – teszi hozzá Terézia, aki számára az egyetlen reménysugár, a gyógyír a lánya tragikus elvesztése okozta mérhetetlen fájdalomra Zsanett.

A kislány épp e cikk megjelenésének napján, december 10-én lett tizenegy esztendős. Érkezésünkig a nagymama azt sem tudta, fel tudják-e illően köszönteni. Amikor átadtuk olvasóink adományát, a 200 ezer forintot, nagyon elérzékenyült. Hálás köszönetet mondott a támogatásért, amelyből nemcsak a tartozásokra és tűzifára, de karácsonyfára, ajándékra és tortára is telik. Ha néhány pillanatra is, de mosolyt varázsolhatnak annak a kislánynak az arcára, aki szívből egyetlen születésnapját sem élheti meg felhőtlen boldogsággal. Teljesülhet azonban egy régi vágya, a pénzből kaphat egy mobiltelefont, amire annyira vágyik. Így nem kell a nagymamájának bebuszoznia az iskolába a leckéért, ahogy azt a tavaszi hullám alatt tette, és ha a kislány otthon van, ők is tudnak majd telefonálni.