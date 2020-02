Lakópark épül Rábapatonán

A rábapatonai önkormányzat értékesítette az egykori agárpálya területét, ahol 65 telkes lakóparkot alakítanak ki a jövőben. Úgy tűnik, van érdeklődés, évről évre egyre többen telepednek le a folyamatosan fejlődő faluban.

Rábapatonán rohamosan nő a lakosság lélekszáma, közel 2800-an élnek a településen. A fejlődő község adottságai miatt vonzza a letelepülni vágyó fiatalokat, a helybelie­ket pedig megtartja. Ez adta az ötletet az önkormányzatnak ahhoz, hogy a szebb napokat látott, évek óta kihasználatlan agárpálya területét értékesítse, hogy ott lakópark létesülhessen. Ahogy Molnár-Nagy Béla polgármestertől megtudtuk, a vállalkozó, aki megvásárolta, a jövőben 65 telek kialakítását tervezi. Ez újabb lehetőséget kínál azoknak, akik lakhelyül Rábapatonát választják. Úgy tűnik, szép számmal érdeklődnek a lakóparki telkek iránt.

– Belterületen is találhatók olyan foghíjas részek, ahol még a lakóparkon kívül is lehet telkeket kialakítani, de csak óvatosan tesszük ezt, mert nem szeretnénk, ha túlzsúfolt lenne a falu. Szeretnénk megtartani a település eddigi kellemes élhetőségét, ezért észszerűen próbálunk fejleszteni. Most készül a falu új rendezési terve, amit ennek szellemében alkotunk meg – említette a polgármester. – Az új lakópark területén a befektető vállalta az infrastruktúra és az úthálózat kiépítését. Az utak kapcsán említeném, hogy településünkön az önkormányzat tulajdonában lévő utak kilencven százaléka aszfaltozott, és idén is alakítunk ki további aszfaltos utakat. Folytatódik a járdaépítés is.

Molnár-Nagy Béla elmondta: öröm számukra, hogy ennyien választják községüket. Véleménye szerint minél sokszínűbb egy település, annál erősebb, sokoldalúbb és annál jobban fiatalodik az ott lakók közössége. A polgármester reméli, hogy az „őslakosok” is elfogadják, segítik a náluk letelepedőket, akik minden bizonnyal gazdagítják majd a falut. Hogy mi lehet Rábapatona vonzereje, arról így nyilatkozott:

– Részben az, hogy közlekedési szempontból nagyon jó helyen van a község. A közelünkben az M85-ös gyorsforgalmi autóút, a 85-ös főút, de megközelíthető a település a 83-as főút irányából is, Koroncó érintésével. Mivel igazából nem főút mellett vagyunk, ezért nem terheli Rábapatonát elviselhetetlen átmenő forgalom. Az is vonz­erő, hogy ideális távolságra, nem is közel, nem is távol vagyunk Győrtől. Az ingatlan­árak megfizethetőek, a természeti adottságaink, például a Rába, a Rábca és a Marcal közelsége is nyom a latban a fiatalok döntésénél.