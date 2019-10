Kutatói ösztöndíj egyetlen mesterszakosként

Egyéves kutatói ösztöndíjat nyert el Szerdahelyiné Lőrincz Nóra, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai-karának kulturális mediátor szakos hallgatója nemrégiben. A közösségfejlesztés lehetőségeit vizsgálja Kakuk Pál tánckoreográfus, az Állami Népi Együttes örökös tagja életútjának tükrében.

A Nemzeti Művelődési Intézet alap- és mesterszakos diákoknak, illetve kutatócsoportoknak írt ki pályázatot a közösségi művelődés tudományos utánpótlásának fejlesztéséért idén. A cél olyan tehetséges hallgatók, szakemberek és mentoraik támogatása, akik tudományos diákköri, doktori vagy más kutatótevékenységet végeznek. A szervezet ezzel kívánja növelni a kutatások és a kutatók számát, erősíteni az érintettek elköteleződését.

A pályázaton Szerdahelyiné Lőrincz Nóra, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának kulturális mediátor szakos hallgatója is indult, s egyedüli mesterszakosként járt sikerrel. Témája, amely egyben szakdolgozatáé is: „A közösségfejlesztés lehetőségei egy életút tükrében – Kakuk Pál munkássága”. Témavezetője dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens. Az elnyert ösztöndíj idén szeptembertől jövő augusztusig tart.

„Jelképes összegről van szó, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy kutatásomat befogadták, és lehetőséget kaptam arra, hogy több fórumon bemutassam. Ez konferenciarészvételt jelent Lakitelken és a Debreceni Egyetemen, valamint megjelenést a Kulturális Szemle és a Szín című szakmai lapokban” – mondta a levelező szakos hallgató, aki szakfordító-tolmács és közgazdász oklevele után harmadik diplomája megszerzése előtt áll Győrben. Tizenharmadik éve a kulturális területen dolgozik. Augusztusig a ráckevei művelődési központ vezetője volt, majd családjával a Balaton-felvidékre költözött, s azóta Veszprémben helyezkedett el.

„Sokat dolgoztam együtt Kakuk Pállal, aki idén lett hetvenéves. Ráckevén tanít néptáncot, de vőfélykedéssel és fafaragással is foglalkozik, s így nagyon komplex területét öleli fel annak, amit népművészetnek gondolunk. Az Állami Népi Együttes örökös tagja, ahol több évtizedig táncolt és dolgozott tánckarvezetőként. Utána az amatőr mozgalmakban folytatta munkásságát. A mai napig aktívan táncol és tanít csoportokat. Sokak számára példa lehet az élete, már csak azért is, mert generációkat nevel az elsőosztályos kisiskolásoktól a szeniorcsoportokig” – fejtette ki Szerdahelyiné Lőrincz Nóra.

A kutatás egyik része egy életútinterjú Kakuk Pállal, amely már el is készült. Emellett olyan emberekkel is beszélget a fiatal kutató, akik kapcsolatban voltak vagy vannak vele: táncosokkal, szülőkkel, kollégákkal. Köztük lesz testvére, Kakuk János is, aki korábban a győri Rába Néptáncegyüttest vezette. A munkát jövőre is folytatni kívánja – noha szakdolgozatát már idén decemberben le kell adnia –, a végeredmény pedig 2020 nyarán egy kiadványban jelenik meg.