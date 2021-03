Közösségi tér épül a Lajta partján Mosonmagyaróváron

Újabb szakaszához érkezett a Lajta-parti sétány bővítése a belvárosban: ehhez a mosonmagyaróvári önkormányzat nyert pályázati támogatást és a napokban neki is fogott a kivitelezésnek a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. az alvállalkozóival együtt. A kiszállóhelyek száma is nőhet a jövőben.

A napokban munkagépeket fedeztünk fel a Lajta-parton. Tovább bővítik a sétányt, sokunk örömére. Ezúttal a Jókai utcai híd és a malom közötti szakasz szépülhet meg, illetve válik járhatóvá.

Parkosítás padokkal

– A mosonmagyaróvári önkormányzat pályázati támogatást nyert a beruházáshoz, melynek kivitelezői vagyunk, alvállalkozókkal együtt. A munkálatokat itt múlt héten kezdtük – tudtuk meg Kosár Tibortól, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetőjétől. Mint elmondta, tereprendezés és parkosítás indult, cserjéket, bokrokat ültetnek. 500 négyzetméter térkő burkolatot fektetnek le. A közel 50 millió forintos pályázat keretében padokat, hulladékedényeket is kihelyeznek, a malomhoz legközelebbi hidat is korszerűsítik májusig. A város támogatásával a közvilágítást oldják meg. Kosár Tibor arról is beszélt, hogy a sétány már elkészült szakaszainak karbantartására is odafigyelnek, illetve a jövőben a további szakaszok rendezését is tervezik az anyagi lehetőségek függvényében.

Belép a közösségi életbe

– A jelen pályázati lehetőséggel a Malom-szer melletti Lajta-szakaszt vonjuk be a közösségi életbe. Azon túl, hogy még egy sétánnyal rendelkező partszakasz alakul ki, talán fontosabb, hogy a központi elhelyezkedés miatt ez a korzózós, „sétálgatós” belváros részévé válhat, ahol este egy kicsit leülhetünk még, mielőtt hazaindulnánk. A pályázatban foglalt „közösségi tér” megnevezés okán különböző programokat is megvalósíthatunk itt – emelte ki Tilai László, a városháza projektirodájának vezetője.

Dr. Wlasitsch Mirkó, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnökségi tagja egy másik szemszögből, a vízi túrázóéból is jól ismeri a Lajtát. Arról számolt be érdeklődésünkre, hogy örül, hogy folytatják a sétány bővítését, rendezését.

Újabb kikötőhelyek

– Az utóbbi években sokat javult a Lajta átjárhatósága, most már végig lehet evezni Királyhidától Mosonmagyaróvárig a hatvan kilométeres szakaszt. Jó időben több túracsoport is felkeresi Mosonmagyaróvárt, így fontos, hogy a sétány mellett megfelelő számú kiszállóhely is legyen. A mostani négy helyett legalább tucatnyi helyen, hogy a hajókkal érkezők kiköthessenek egy fagyira vagy ebédre egy-egy belvárosi helyszínen, vendéglőnél – vélekedett dr. Wlasitsch Mirkó, megjegyezve, hogy erre pályázati forrás is lenne.

Tilai László megerősítette: 15 millió forintos támogatással és 50 százalékos finanszírozással a Malom-ági Lajtán több helyen létesítenének kiszállóhelyeket, lépcsős partfal-kialakításokat.

Múlt héten kezdték a Jókai utcai híd és a malom közti területen a Lajta sétány kialakítását, ahova elkészülte után közösségi programokat is terveznek. Fotó: Kerekes István