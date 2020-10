Közgyűlés Győrben: megvette az önkormányzat a volt Spartacus csónakházat

Teljes létszámmal ült össze kedden délelőtt a város közgyűlése. A képviselők az ülés elején egyperces néma felállással adóztak a 83. életévében elhunyt dr. Gönczöl László nyugalmazott főiskolai tanár emlékének.

A képviselők Gyimóthy Ákos főépítész előterjesztésében az építési szabályzat módosításait tárgyalták.

Fejlesztenék az elővárosi közlekedést

A testület megszavazta a város első féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot. Pollreisz Balázs és Glázer Tímea (DK–Momentum–MSZP–Jobbik–LMP) azonban nemmel szavazott, miután a napirendi vitában Pollreisz Balázs azt kérte, hogy a következő közgyűlésen legyen napirendi pont, hogy az unió helyreállítási pénzeiből Győr a lakosságszám alapján 15–16 milliárdot igényeljen. Válaszában Dézsi Csaba András polgármester elmondta, hogy a kormány előterjesztésében, amit márciusban tárgyal az Európai Unió, 101 milliárd forintot irányoz elő Győr kötöttpályás, elővárosi közlekedésének fejlesztésére. „Ez az ígéret. Ha megszavazza az Európai Unió, akkor ezt a kormány erre fogja fordítani” – mondta a polgármester. Hozzáfűzte, útfelújításra 1 milliárd forint támogatásra is van ígéret.

4,5 millió a mentőknek

A győri mentőállomás mentőautóiba defibrillátorra van szükség, hogy munkájukat hatékonyabban tudják végezni a mentők. Az ehhez szükséges anyagi forrás összegyűjtésében és megvásárlásában az Országos Mentőszolgálat Alapítvány segít. A közgyűlés döntött arról is, hogy az alapítvány működését 4,5 millió forinttal támogatja. Arról is döntöttek a képviselők, hogy pályázatot írnak ki a Mécs László utcai megüresedett fogorvosi praxisra, amely 2021. április 1-jétől tölthető be.

Önkormányzati cégek támogatása

Az elmúlt két év során részben a hulladékgazdálkodás központi finanszírozási rendszere, részben a megnövekedett feladatellátáshoz kapcsolódó költségek növekedése miatt a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. likviditási gondokkal küzd. A képviselő-testület 320 millió forint pótbefizetést szavazott meg, amelyet a kft.-nek vissza kell fizetni. A pótbefizetést az önkormányzat olyan ingatlanok tulajdonjogának átruházásával oldotta meg, amelyeket a cég eddig is használt.

Meghosszabbították a határidőt

Egy másik önkormányzati cég, a Győri Projekt Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének meghosszabbításával is foglalkoztak a közgyűlésen. A társaság működési költségeit egyrészt a működtetett létesítmények bérbeadásából származó bevételből, másrészt az önkormányzat támogatásából fedezi. A koronavírus miatt a rendezvények elmaradtak, ezért jelentős bevételtől estek el. A társaság likviditási gondjai miatt azt kérte az önkormányzattól, hogy a kétszázmillió forintos tagi kölcsön visszafizetését hosszabbítsák meg 2021. december 31-ig. Ezt a képviselő-testület megszavazta. Az ülésen elfogadták az eddigi ügyvezető, Simon Csaba lemondását, majd képviselői kérésre bemutatkozott a társaság új vezetője, Herceg Sándor Ottó.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy a Ménfőcsanak–Gyirmóti Művelődési Központ igazgatója ismét Zilahi Tímea lesz.

Megvette az önkormányzat a csónakházat

A Radó szigeti volt Spartacus csónakházról utoljára 2016-ban írtunk. Az ingatlan akkori tulajdonosa, a budapesti Unicentrál-vagyonkezelő Kft. kilátásba helyezte ugyan az ingatlan felújítását, Magyarország legrégebbi, mintegy 125 éves csónakházának megmentése aztán sosem kezdődött el. Az új tulajdonos hozzá sem nyúlt az épülethez. A csónakházat településfejlesztési és városrendezési célból 135 millió forint + áfás vételáron vásárolta meg az önkormányzat az Unicentráltól.