Közgyűlés és közmeghallgatás Győrben – Csökken az adóteher

Az idén utoljára ült össze Győr képviselő-testülete. A délelőtti ülésen 21 napirendi pontot tárgyaltak, a délutáni közmeghallgatáson pedig a városlakók észrevételeit, javaslatait hallgatták meg.

Az Országgyűlés december 18-át a nemzetiségek napjává nyilvánította, ez alkalomból adták át a városi közgyűlés elején a 2019. évi „Nemzetiségekért” díjakat.

Karsai Klára előadóművész, kórusvezető a területi és a helyi német nemzetiségi önkormányzatokban végzett munkája, valamint a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett tevékenysége és magas színvonalú kórusvezetői munkája elismeréseként vehette át a díjat. Agekjan Ajasztan, az örmény önkormányzat elnöke az örmény kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett munkája miatt részesült az elismerésben.

Az év utolsó közgyűlésén elfogadott indítvány szerint mentesülnek az építményadó alól az üdülő- és garázstulajdonosok. Az eredeti előterjesztés az iparűzési, az idegenforgalmi és az építményadó változatlanul hagyását tartalmazta január 1-jétől.

Dr. Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő módosító indítványában arra tett javaslatot, hogy január 1-jétől a természetes személyek tulajdonában álló garázsok, valamint 100 négyzetméternél nem nagyobb alapterületű, nem üzleti célt szolgáló gazdasági épületek, hétvégi házak és üdülőépületek után fizetendő építményadó a helyi adóztatás rendszeréből kerüljön ki, az érintett tulajdonosok mentesüljenek az adó megfizetése alól. Eddig a győri polgárok tulajdonában álló garázsok után 200 forint, a gazdasági épület, hétvégi ház és üdülőépület után 300 forint építményadót kellett fizetni négyzetméterenként. Szintén a képviselő javaslata volt a faültetési program elindítása a Győrben született gyermekek után. Elkészült az idősek életminőségének javítását célzó koncepció, amelyet a 2020–2024-es időszakra dolgoztak ki. Győrben 53 felnőttháziorvosi praxis működik, a Lajta u. 36. szám alatt a továbbiakban dr. Palla Roland látja el a háziorvosi feladatokat. A közgyűlés támogatta a javaslatokat.

A délutáni ülésen közmeghallgatást tartott a testület, amelyen a város közügyei iránt érdeklődő polgárok mondták el észrevételeiket, kérdéseiket. Az elhangzott kérdésekre szóban is válaszoltak az illetékesek, de a kérdést feltevők írásban is kapnak felvetéseikre tájékoztatást. Sokan megköszönték az elvégzett útfelújításokat és újabb utcákat javasoltak. A győrszentiváni Kincsesház ügye is rendeződni látszik.