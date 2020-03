Középiskolások írásai a Kisalföldben

Sajtó és tanulás, röviden Séta elnevezéssel másodszor hirdet pályázatot középiskolásoknak a Kisalföld. A program ideje alatt, március 11. és április 19. között a diákoknak publikálási lehetőséget biztosítunk: napilapunk szerkesztősége a megyében tanulók írásaiból állítja össze a Séta-tér oldalakat.

A lapunkat kiadó Mediaworks zrt. – akárcsak tavaly ősszel – most is médiapedagógiai programot szervez régiónkban. A Séta lényege, hogy diákújságíróknak biztosítunk lehetőséget a megjelenésre napilapunkban és online felületeinken is. Tavalyi Séta-tér oldalainkon a Mórába, a Krúdyba, a Révaiba és a Czuczor-gimnáziumba járó diákok cikkeit olvashatták. Összeállításainkban interjúik, beszámolóik mellett a szerzőket és tanáraikat is bemutattuk.

Bízunk benne, hogy ezúttal még több iskola jelentkezik felhívásunkra, él a lehetőséggel, amely segíti abban a diákokat, hogy tapasztalatokat szerezzenek.

A Séta-projekt keretében szakmai segítséget, tájékoztatást, újságokat is adunk a középiskoláknak. A program végén diákokat, tanárokat, intézményeket is díjazunk.

A cél többek közt az, hogy a közoktatásban megjelenjen az újság mint oktatási eszköz.

A Sétáról a [email protected] e-mail-címen és a 96/504-452-es számon kérhetnek bővebb információt.

A Séta-tér oldalak cikkei megjelentek és az idei projekt alatt szintén megjelennek a kisalfold.hu-n is. Négy héten át küldhetnek majd cikkeket a tanulók, három témát lapunk ad meg, amelyek közül a diákok választhatnak, ezek a következők: környezetvédelem, média, munka és tanulás, kamaszélet, tavaszvárás, példaképek.

Egy témát pedig szabadon választhatnak majd a tanulók.

Jelentkezési határidő: március 11.

Az első cikk leadási határideje: március 16.