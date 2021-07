Közel négyszáz Credobus gördül ki a mosonmagyaróvári üzemből – fotók

365 Credobus állhat forgalomba a Volánbusz Zrt.-nél várhatóan az év végéig, miután a Kravtex-Kühne Csoport nyert a nemzeti busztenderen. A mosonmagyaróvári üzemben teljes gőzzel dolgoznak a gyártáson, némelyiken már az utolsó simításokat végezték. Minden egyes busz legyártása körülbelül két, főképp megyei munkahely megőrzését jelenti. Süli Csaba, a Kühne Zrt. vezérigazgatója egy kétmilliárd forintos fejlesztésről is beszámolt lapunknak.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyék fővárosi közpénzből támogatják az LMBTQ-propagandát

Többtucatnyi sárga busz várakozott az 1-es út mellett, az egykori Szent István Hotelnél hónapokon keresztül, a témában sok olvasói kérdés is érkezett hozzánk. Most már tudjuk: a Kravtex-Kühne Csoport a tulajdonában lévő területén tárolta a már majdnem kész járműveket.

Július 20-án jelentették be Budapesten, hogy három gyártó összesen 503 autóbuszt szállíthat a Volánbusz Zrt.-nek, ebből 365-öt a győri székhelyű vállalkozás, mely mosonmagyaróvári üzemében foglalkoztatja legtöbb munkatársát, a közel hatszázból háromszázat. A cég azt is vállalta, hogy az alapmennyiséget az alacsony belépésű buszokból négy hónap alatt átadják, 150 darab már a szerződéskötést követő első hónapban forgalomba állhat.

Az eddigi legnagyobb megrendelés

– A cég történetében ez a legnagyobb volumenű tender, amit sikerült megnyerni. Évek óta a Kravtex-Kühne Csoport a legjelentősebb autóbuszgyártó partnere a Volánbusznak, viszont a mostani 365 buszos megrendelés így is kiemelkedőnek számít – tudtuk meg Süli Csabától, a mosonmagyaróvári Kühne-gyár vezérigazgatójától, aki érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy az egykori Szent István Hotel területéről sorra hozzák vissza az üzembe a járműveket, készre szerelik és tisztítják, majd adják át Győrnek, onnan pedig már az üzemeltető szállítja el a buszokat szerte az országba.

Minden megyében „szolgálnak”

Mint megtudtuk, az új Credobusokkal szerte az országban találkozhatunk, gyakorlatilag Pest kivételével az összes megyében. A nyertes típus, a Credobus Econell 12 szóló elővárosi autóbusz 90+1 férőhellyel rendelkezik, előnye, hogy babakocsisok és kerekesszékesek is használni tudják. Nagy teljesítményű klímaberendezés, GPS-vezérlésű audiovizuális utasinformációs rendszer, minden ülésnél USB-­töltőpont, kamerarendszer tartozik hozzájuk. Süli Csaba tájékoztatása szerint több ezer féle alkatrészt a mosonmagyar­óvári üzemben gyártanak, itt állítják össze a teljes vázat, és itt kapja meg végleges sárga színét is. A buszgyárral több mint 30 megyei vállalkozás dolgozik együtt. A futóművek a Rábánál, a műpadló a Graboplastnál, a szélvédők Sopronban, a Hirschlernél készülnek. Vámosszabadin laminálják a külső burkolatokat, Győrújbaráton hajlítják a beltéri műanyagokat. Győrszemeréről gumielemek, Halásziról pneumatikus részegységek érkeznek, de a győri Esély Közhasznú Nonprofit Kft. csökkent munkaképességű dolgozóit is foglalkoztatják. Minden egyes busz legyártása körülbelül két, főképp megyei munkahely megőrzését jelenti.

– Bizonyos alapanyagok esetében csúszásra lehet számítani, és 2021 elejétől nagymértékben emelkedtek az anyagárak is, akad, ami kétszeresére. Ennek ellenére a buszok tervezett átadását és árát is tartani tudjuk, hiszen igyekeztünk alapanyagból beraktárazni, bíztunk abban, hogy a termékünkre szüksége lesz a Volánbusznak, ugyanakkor az is fontos volt számunkra, hogy a háromszáz dolgozónknak mindvégig munkát tudjunk biztosítani – fűzte hozzá a vezérigazgató.

Fejlesztéssel válaszolnak a munkaerőhiányra

– Képzett munkaerőre mindig szükség van. Azon folyamatosan dolgozunk, hogy legyen megfelelő számú alkalmazottunk. Ugyanakkor a fejlesztéseket is fontosnak tartjuk. Nemrég indult egy kétmilliárd forint értékű beruházás, melynek keretében részben bővítjük a 2016-ban átadott 5600 négyzetméteres csarnokunkat további 4000 négyzetméterrel. A gyártástechnológia fejlesztésével tudjuk orvosolni a munkaerőhiányt, a legkorszerűbb gépeket szerezzük be. Ugyanakkor a termékfejlesztés is kiemelt célunk, hamarosan egy új termékcsaláddal mutatkozunk be a piacon, melynek első tagja egy világszinten is egyedülálló csuklós autóbusz lesz – mutatott rá a mosonmagyaróvári vezető.

Idén 165 éves a Kühne-gyár: a 2016-os évforduló óta különösen eredményes a buszgyártás a mosonmagyaróvári üzemben, azóta közel háromszorosára nőtt a gyártás volumene. Mint ismert, 1999 óta gyártanak buszokat, és eredeti profiljukat megtartva zajlik a Kühne mezőgazdasági gépek előállítása is. Süli Csaba szerint a mezőgazdasági gépek ki- élezett piaca miatt a buszgyártás nélkül ma a Kühne nem lehetne ilyen sikeres. Holott – büszkén mondja – piacvezető európai gyártókkal összehasonlítva is versenyképesek és sikeresek például lazítóik, rövidtárcsáik.

– Óriási múltja van a Kühnének, és azért dolgozunk, hogy a jövője is biztosított legyen. Ehhez viszont elengedhetetlenek a fejlesztéseink – búcsúzott Süli Csaba.