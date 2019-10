Közel 320 álláskeresőnek segítettek Mosonmagyaróváron

˝Minden ember számít, és azt látom, hogy ez itt hatványozottan így van˝ – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a Foglalkoztatási együttműködések Mosonmagyaróvár térségében című program zárórendezvényén szerdán a Flesch-központban. Ennek során 319 embernek nyújtottak segítséget az álláskeresésben az elmúlt két évben. Országosan is kiemelkedőek az eredmények.

Közel háromszázhúszan részesültek támogatásban az elmúlt két évben Mosonmagyaróváron a térségi foglalkoztatási együttműködés keretében. A programot nemrég mutattuk be a Kisalföldben. 2017 tavaszán indult a Foglalkoztatási együttműködések Mosonmagyaróvár térségében elnevezésű projekt a mosonmagyaróvári önkormányzat, a megyei kormányhivatal, a Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumában. A mindennapos munkákkal öt kolléga foglalkozik: két mentor, egy csoportvezető, egy szakmai vezető és egy Paktum irodai munkatárs. Feladatuk, hogy elérjék a munkáltatókat és a munkakeresőket, utána pedig az igényekhez igazodva összehozzák őket. Országosan is példaértékű eredmények születtek már eddig is. A Flesch-központban szerdán szervezett projektzárón összegezték az eredményeket.

– Nagyon büszke vagyok, hogy ezt a programot Mosonmagyaróváron és környékén sikerre vittük. Időben belevágtunk, minden erőnkkel azon voltunk, hogy megvalósítsuk. Nem kis összegről beszélünk: nálunk ez 350 millió forintot jelentett – hangsúlyozta beszédében Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, aki külön kiemelte, hogy a tervezett kétszázötvenes irányszám helyett háromszázhúsz embernek segítettek tanácsadással vagy jövedelempótló támogatással. Szintén lényeges, hogy több mint ötven céggel sikerült kapcsolatot teremteni.

Egy erős gazdasági közösség mellé felépült egy érzékeny szociális és munkaügyi ágazat. Személyes üggyé vált a segítségnyújtás – értékelt Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője. Arról is beszélt, hogy az ország munkaerőpiaci helyzete 2010 óta jelentősen javult, s megyénk rendelkezik a legjobb munkaerőpiaci mutatókkal.

– Mindez komplex munka eredménye, melyben kiemelt elismerés jár Mosonmagyar­óvár önkormányzatának – nyilatkozta a tárcavezető. Szerinte a mostani programban a siker kulcsát az abban dolgozók személyek jelentik, akik élő kapcsolatot ápolnak a város polgáraival. Így tudták, hol kell a segítség a program által kijelölt tíz célcsoportban.

„A siker a jó összefogásnak köszönhető” – vélekedett Horváth Lajos, a megyei kormányhivatal kabinetvezetője, megemlítve, hogy a programban olyan honfitársaink kaphattak támogatást, akik e segítség nélkül nem tudtak volna érvényesülni.

Bagoly Ádám Paktum irodai munkatárs rámutatott: Mosonmagyaróváron és a környező 15 településen eleinte kihívást jelentett a jó foglalkoztatás mellett hátrányos helyzetű ügyfeleket találni. Ugyanakkor valamennyi irányszámot sikerült túlteljesíteniük. Cselovszki Katalin szakmai vezető elmondta, „munkája során tapasztalta, hogy sok olyan ember van a környezetünkben, akik hátrányos helyzetük miatt csak sodródnak, értelmes és számukra is elvégezhető munka, elfoglaltság nélkül”. Hiánypótló a program, mely során „valóban kézen kellett embereket fogni”.