Ásványrárón köszöntötték a 75 éveseket

Tavaly a pandémia miatt elmaradt és idén is csak június közepétől foghattak a szervezésbe, mégis sokan ellátogattak múlt szombaton az ásványrárói falunapra, melyen a legkisebbek és az idősek is találhattak kedvükre való programot.

Ezt ne hagyja ki! Lesajnálja Gyurcsányt és Karácsony Gergelyt egy ismert baloldali (videó)

– Tavaly a járvány miatt elmaradt a falunap, amit korábban mindig augusztus elején szerveztünk meg. Június kö- zepén derült ki, hogy idén megszervezhetjük, viszont most a június 24-et választottuk – hangsúlyozta Popp Rita polgármester. Az esemény keretében avatták fel a Nepomuki Szent János-szobrot a Hédervári út elején. Ennek elődje még állhatott a múlt század közepén. Most lakossági összefogással, az Ásványráró Jövője Alapítvány mellett számos magánszemély adta össze a több mint másfél millió forintot az alkotáshoz, melyet Dékány Ferenc plébános szentelt meg.

A legkisebbeket légvár várta, türelmesen álltak hosszú sorokban, hogy lecsúszhassanak, de a szervezők gyermek- előadással is készültek nekik, s a helyi önkéntes tűzoltó- egyesület bemutatója is elbűvölte őket. Tízéves hagyomány, hogy ilyenkor köszöntik a 75. életévüket betöltött helybelieket, ezúttal a tavaly e szép kort elérteket is.

Idén újdonságként tíz helyi és környékbeli kézműves is elhozta portékáit Faragó Miklósné Edina szervezésében. A négygyermekes édesanya lekvárjait már sokan ismerik a Szigetközi Szatyor vásáraiból. A szomszédos sátorban illatos fűszernövények sorakoztak, különlegességek is, mint a csokimenta vagy a görög bazsalikom – a vásárlók az ültetés mellett a felhasználásra is kaphattak tippeket az eladótól. Bratengeierné Ica munkája mellett hobbiként horgol csodálatos táskákat, takarókat, tárolókat, szőnyegeket, babaruhákat, melyeket szintén elhozott a falunap látogatóinak: – Ha dolgozom a munkahelyemen, akkor aznap is legalább három órát töltök horgolással, a szabadnapomon viszont akár tízet is – fűzte hozzá a kézműves.