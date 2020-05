Kórtermek újultak meg, 96 ágyat alkalmassá tettek intenzív ellátásra a győri Petz-kórházban

Közel 350 millió forintból, mindössze három és fél hét alatt újították meg a Győri Petz Aladár Megyei Kórház öt részlegének kórtermeit. Telepítettek egy új oxigéntartályt, a kórtermekben pedig új vákuum- és sűrített levegő központot építettek ki.

A beruházásnak köszönhetően olyan kórtermek és műszaki megoldások születtek, amelyek szükség esetén bármikor szorosabb megfigyelőhellyé, szubintenzív megfigyelőhellyé alakíthatók, további eszközökkel pedig az intenzív betegellátás is biztosítható – mondta dr. Tamás László János, főigazgató főorvos. „A beruházásnak köszönhetően készen állunk arra, hogy ezen az újonnan kialakított részlegen kilencvenhat teljesen új csatlakozással kiépített ágyat biztosítsunk, az épületben pedig csaknem 150 ágy tehető szabaddá, ha elszabadulna a járvány” – emelte ki a főigazgató főorvos pénteken, a kórtermek átadó rendezvényén.

Kara Ákos országgyűlési képviselő megköszönte az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját, majd elmondta: “Olyan borzalmas világjárvánnyal kellett szembenéznünk, ami új feladatokat hozott. Ezek közé soroltuk ennek a mostani fejlesztésnek a megvalósítását is. A következő időszakra az a legfőbb üzenetünk az itt élők számára, hogy a biztonság az első, amit úgy tudunk minden értelemben garantálni, hogy ezt a fejlesztést megvalósítottuk” – fogalmazott a képviselő.

Hegedüs Ákos, a Linde Gáz Magyarország Zrt. Egészségügyi üzletágának igazgatója elmondta, hogy ez alatt a rövid idő alatt európai minősítésű műszaki megoldás született, ami garantálja a betegek biztonságos ellátását, bármilyen járvány, illetve normál lefolyású betegség folyamán.

Dr. Skaliczky Zoltán, a főigazgató főorvos általános helyettese kiemelte, harminchat év után újultak meg a kórház kórtermei az A1 épületben. Ennek a feladatnak a kapcsán ki kellett alakítani egy közel százágyas területet. A normál esetben több hónapig tartó munkát, egy működő kórházban végezték el anélkül, hogy ezzel a mindennapos működést zavarták volna. A beruházásról elmondta, hogy annak látható része az ágyaknál van: a paneleken új a világítás, de a XXI. századi elvárásoknak felel meg az USB-csatlakozó is, amely szintén része az egységeknek. Az ágyakhoz megérkeztek a monitorok és az infúziós pumpák – ezek értéke 120 millió forint, az orvosi gázok bekötése volt 230, így jön ki a 350 milliós végösszeg. A lélegeztetőgépek azok, amelyekre továbbra is vár a kórház. Az állami szállítmány mellett – saját forrásból és az adományoknak köszönhetően – a Petz maga is rendelt még korábban öt gépet. Egyelőre ezek az ágyak a visszaköltöző, korábbi osztályok betegeit szolgálják ki, lélegeztetőgépekre nekik nincs szükségük.

„Olyan beruházás történt, ami itt fog maradni, és jó esetben kiszolgálja a következő negyven évet. Komfortosabb környezet született, és olyan kórtermek alakultak ki, amelyek a normál gyógyításban is nagyobb biztonságot jelentenek a betegek részére” – fogalmazott.