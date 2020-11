Korszerűsítették a közkonyhát Röjtökmuzsajon – fotók

Felújították a röjtökmuzsaji közkonyhát, amelyet az ebergőci lakosok is igénybe vesznek. Az elavult és rossz állapotban lévő intézményt ellátták a napjainkban elvárható eszközökkel, valamint a dolgozói igényeknek és a jogszabályoknak is megfelel.

Röjtökmuzsajon a közkonyha közel harmincnyolc millió forintos értékben újult meg. A projekt egy részét az önkormányzat önerőből finanszírozta, továbbá Európai Uniós és állami támogatás is érkezett a kivitelezésre.

– Volt egy régi épületünk, amin meglátszott az évek vasfogai. A községben eddig is hasznos szerepet töltött be, például üzemelt már postaként, és az elmúlt években az óvodai ellátásnak a konyhai feladatait látta el. Jelenleg az ingatlanon az óvoda és a közkonyha osztozik. Szerettük volna az intézményt korszerűsíteni és akadálymentesíteni is, ezzel is megkönnyítve az itt dolgozok munkáját. A tavai évben már használatba vettük a konyhát, ami meleg élelemmel látja el a helyi óvodásokat, a szociális étkezésre jogosult személyeket, de igénybe vehetik a röjtökmuzsaji és ebergőci lakosok is – mondta Kiss József, Röjtökmuzsaj polgármestere, aki hozzátette, hogy a teljes projekt kivitelezése most ért véget.

– A konyhának három alkalmazottja van, ebből ketten csak részmunkaidőben dolgoznak. Jelenleg ez kisebb problémát okoz a számunkra. Még nem találtunk helyes megoldást arra, hogy mit csinálunk akkor, ha valamelyikük lebetegszik. Ez a jelenlegi helyzetben pedig az üzemeltetésnél nagy kockázatot jelent – mondta a polgármester.

A közel hatvanöt négyzetméteres épületet teljes egészében felújították: a belső burkolatokat lecseréltették, szereltettek be új villany- és vízvezetékeket, valamit hőszigetelést is kapott. A fejlesztés során külön figyelmet fordítottak az akadálymentesítésre, és az energetikai korszerűsítésre is. Az intézményt felszerelték ötvenöt napelemmel, ami fedi az áram használatot, és a fűtés egy részét is. A belső felújítások és bővítések mellett a külső tér is megújult.